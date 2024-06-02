Çanakkale

Türkiye Triatlon Federasyonu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Challenge Family iş birliğiyle düzenlenen "2024 Challenge Gallipoli", dünyanın en iyi triatletlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük triatlon organizasyonu markalarından Challenge Family'nin Türkiye'deki ikinci yarışı olan 2024 Challenge Gallipoli, Saros'ta 1,9 kilometrelik yüzme parkuru ile başladı.

Triatletler, bisiklet ve koşu parkurlarını yarışa başladıkları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Milli Parkuru'nda tamamlayacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda dördüncü kez organizasyon düzenlediklerini ancak Challenge Family markasıyla ilk kez bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Uluslararası anlamda bu lokasyonu büyütmek istediklerini belirten Yalçınkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzu yıllardır burayı büyütmeyle ilgili planlarımız vardı fakat deprem, pandemi, seçimlerden etkilendik. İstediğimiz noktaya getirememiştik ama bu sene güzel bir başlangıç oldu Challenge ile birlikte. Şu anda 17 ülkeden sporcu var ama Challenge'ın aynı tarihe denk gelen 4 yarışı daha var şu anda. İnsanlar ilk etapta kurumsallığına inandıkları yarışları tercih ediyor. Biz o yüzden bu yarışla ilgili 3 yıllık planlama yaptık. 3'üncü yılda istediğimiz sayılara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu sene diğer 3 yılımıza göre rekor katılım var. Toplamda 511 sporcu. Bunların 367'si bireysel diğerleri takım sporcuları."

Sporcuların 1,9 kilometre yüzme parkurunun ardından 90 kilometre bisiklete bineceğini, 21 kilometre koşacağını aktaran Yalçınkaya, "Seneye 800-900, üçüncü yılda da 1500'lü sayılara ulaşmayı hedefliyoruz. Gelen ekipler çok mutlu. Burada yarışan 4 pro sporcu var." diye konuştu.

Tüm sporcuların parkurları tamamlamasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.