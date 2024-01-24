Haber: Damla Oya Erman

Şirketin kurucusu ve CEO'su Steve Jobs, bilgisayarın tanıtımında yaptığı konuşmada, Macintosh'un kişisel bilgisayar dünyasına getirdiği devrimi vurguladı.

Macintosh, grafik kullanıcı arayüzü ve fare kontrolünü benimseyerek, bilgisayar kullanımını daha erişilebilir hale getiriyor. Bu özellikleriyle bilgisayar kullanımını sadeleştiren Macintosh, kullanıcıların bilgisayarları daha etkili ve kullanıcı dostu bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.

Jobs, yaptığı açıklamada, "Bugün, bir bilgisayarın sadece uzmanlar tarafından değil, herkes tarafından kullanılabileceği bir döneme tanıklık ediyoruz. Macintosh, bilgisayar kullanımını demokratikleştiriyor ve herkesin yaratıcılığını ortaya çıkarmak için tasarlandı" dedi.

Apple, Macintosh'u tanıtmak için özel bir reklam filmi de yayınladı. 1984 adlı bu reklam filmi, George Orwell'in ünlü romanı "1984"e gönderme yaparak, Macintosh'un bilgiye özgürlük getiren bir araç olduğunu vurguluyor.

Macintosh'un satış fiyatı 2,495 dolar olarak belirlendi ve şirket, yeni bilgisayarının geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsenmesini bekliyor.