Haber: Damla Oya Erman



Kronik kalp hastalığından ölümcül bir şekilde etkilenen Washkansky, nakli, bir araba kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Denise Darvall'dan aldı. Cerrah Christiaan Barnard, Cape Town Üniversitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı eğitimin ardından bu devrim niteliğindeki ameliyatı gerçekleştirdi.

Operasyon sonrasında, Washkansky'nin vücudu tarafından kalbin reddedilmesini önlemek amacıyla bağışıklık sistemini baskılamak için ilaçlar kullanıldı. Ancak bu ilaçlar, hastayı çeşitli hastalıklara karşı savunmasız bıraktı ve 18 gün sonra Washkansky, çift zatürree nedeniyle yaşamını yitirdi. Ancak bu olumsuz gelişmeye rağmen, Washkansky'nin yeni kalbi, ölümüne kadar normal bir şekilde işlev gösterdi.

1970'lerde daha etkili reddetmeme ilaçlarının geliştirilmesi, kalp nakli operasyonlarını daha başarılı hale getirdi. Dr. Barnard, kalp nakli operasyonlarına devam etti ve 1970'lerin sonlarına gelindiğinde birçok hastası yeni kalpleriyle beş yıla kadar yaşamaktaydı. Bugün başarılı kalp nakli ameliyatları gerçekleştirilmeye devam ediyor, ancak uygun donör bulmak hala büyük bir zorluk oluşturuyor.