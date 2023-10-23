Haber: Damla Oya Erman

Bu icat, müziği herkesin cebine sığdıran ve mobil eğlenceyi baştan aşağı değiştiren bir devrim niteliği taşıyordu.

İlk iPod, 5 GB depolama kapasitesine sahipti ve yaklaşık olarak bin şarkıyı saklayabilirdi. Beyaz renkli ve tekerlekli döner tasarımı ile dikkat çeken bu cihaz, taşınabilir müziğin geleceğini belirledi. İlk kez kullanıcılar, favori şarkılarını yanlarında taşıyabilirlerdi.

Ancak sadece taşınabilir bir müzik çalar olmanın ötesinde, iPod, kullanıcıların dijital müzik kütaplıklarını yönetmelerini sağlayan iTunes yazılımıyla birlikte geldi. Bu yazılım, müziklerin senkronize edilmesini, satın alınmasını ve düzenlenmesini kolaylaştırdı. Bu, müziğin dijital dönüşümünü hızlandıran bir adım oldu.

İlk iPod'un duyurulmasının ardından, Apple'ın müzik endüstrisini kökten değiştiren iPod ailesi daha birçok modelle genişledi. Bunlar arasında iPod Mini, iPod Nano, iPod Shuffle ve iPod Touch gibi farklı varyasyonlar bulunuyor. Ayrıca, iPod'un başarısı, Apple'ın başka ürünlerin geliştirilmesine de ilham kaynağı oldu.

İşte o dönemde duyurulan ilk iPod, müziğin taşınabilirliğini ve dijital müziğin geleceğini belirledi. Bugün, dünya genelinde milyonlarca insan iPod ve benzeri taşınabilir müzik çalarlarını kullanıyor. iPod'un bu dönüm noktası, teknoloji dünyasının bir anısını ve Apple'ın devrimci bir ürünü kutlamamız için mükemmel bir neden sunuyor.