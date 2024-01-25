Haber: Damla Oya Erman

Toplam altı farklı spor dalında düzenlenen 12 etkinlik, "Uluslararası Kış Sporları Haftası" adı altında büyük bir başarı elde etti. Bu etkinlik, 1928'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından resmi olarak tanınarak, St. Moritz, İsviçre'de düzenlenen Kış Oyunları'nı ikinci Kış Olimpiyatları olarak ilan etti.

Kış Olimpiyatları, modern olimpiyatların doğuşundan beş yıl sonra ortaya çıktı. 1896'da başlayan modern Olimpiyatlar, kış sporlarına dair ilk organize uluslararası yarışma ise 1899'da İsveç'te düzenlenen Nordic Games oldu. Ancak Nordic Games sadece İskandinav ülkelerini kapsıyordu ve her dört yılda bir sadece İsveç'te gerçekleşiyordu.

1911'de IOC, 1912 Stockholm Oyunları için ayrı bir kış yarışması düzenleme önerisinde bulundu, ancak bu öneri İsveç tarafından reddedildi. Ardından, 1920 Antwerp Olimpiyatları'nda buz hokeyi resmi bir Olimpik etkinlik oldu.

Chamonix'deki ilk Kış Olimpiyatları'nda, İskandinav sporcular hızlı paten ve kayak dallarında başarı elde ederek Norveç'i gayri resmi takım yarışının galibi yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ise Charles Jewtraw'ın 500 metre sürat pateni etkinliğinde kazandığı tek altın madalya ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu olimpiyatlarda toplamda yaklaşık 300 sporcu yer aldı ve sadece 13 kadın sporcu, genellikle figür pateni etkinliklerinde, mücadele etti. Bu etkinlik aynı zamanda kayak sporuna da önemli bir ivme kazandırdı; Norveç, dokuz kayak madalyasının yedisini kazanarak bu branşta büyük başarı elde etti.