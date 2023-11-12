Haber: Damla Oya Erman

Ellicott, günlüğüne "Bütün gökyüzü, roketlerin sonsuz yönde uçuştuğu gibi aydınlanmış gibi görünüyordu ve sürekli olarak bazılarının gemiye düşmesini bekliyordum. Güneş doğarken ışığıyla söne kadar devam ettiler." ifadelerini kaydeder.

Ellicott'un günlüğündeki bu not, Kuzey Amerika'da kaydedilen ilk meteor yağmuruna dair bilinen ilk kayıttır.

Leonid meteor yağmuru, yaklaşık 33 yılda bir görülen Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının ortaya çıkmasıyla büyük ölçüde güçlenen yıllık bir doğa olayıdır.

Kuyruklu yıldızın geri döndüğü zaman, Leonid'ler berrak bir gecede saatte binlerce meteor üretebilir. Ellicott, Leonid yağmurunun böyle etkileyici bir gösterimini gözlemledi ve ardından 1833'teki Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının dönüşü, meteor astronomisinin ilk sistemli çalışmasını başlatan ilham kaynağı olarak kabul edilir.