Haber: Damla Oya Erman

Albüm, 9 unutulmaz şarkısıyla dinleyicilerle buluştu ve 1984 yılında Yılın Albümü dahil olmak üzere 8 Grammy Ödülü kazandı.

"Thriller", sadece müzik dünyasında değil, aynı zamanda kültürde ve sanatta da devrim niteliğinde bir etki bıraktı. Michael Jackson'ın eşsiz müziği ve özgün dans stilleri, albümü bir fenomen haline getirdi.

Bu eşsiz albüm, dünya çapında milyonlarca kopya satarak tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri oldu. Michael Jackson, "Thriller" ile müzik endüstrisindeki liderliğini pekiştirdi ve unutulmaz eserleriyle kalıcı bir miras bıraktı.