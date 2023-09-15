Haber: Damla Oya Erman

Zaferinin ardından Ali, bokstan emekli oldu, ancak iki yıl sonra kısa bir dönüş yaptı. Ali, bir zamanlar "bir kelebek gibi uçabilirim, bir arı gibi sokabilirim" dediği bir sporu 1981'de kalıcı olarak bıraktı.

Muhammad Ali, 14 Ocak 1942'de Louisville, Kentucky'de doğdu ve 1964 yılında İslam'a dönüştükten sonra adını Muhammad Ali olarak değiştirdi. 1960 Roma Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı ve profesyonel boksa Ekim 1960'ta Tunney Hunsaker'a karşı altı rauntta kazandığı maçla başladı. 25 Şubat 1964'te Ali, ağır sıklet şampiyonu olmak için ağır favori Sonny Liston'ı altı rauntta yendi ve ardından ünlü "Ben en büyüklerindenim!" dedi.

Vietnam Savaşı sırasında Ali, Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerine alınmayı reddetti ve 1967'de asker kaçağı olarak suçlandı ve üç yıl boyunca bokstan men edildi. Davası temyize gönderildiği için hapishaneye girmedi ve Ekim 1970'te Atlanta'da Jerry Quarry'yi üçüncü rauntta nakavt ederek ringe geri döndü. 8 Mart 1971'de Ali, Joe Frazier ile "Yüzyılın Dövüşü"nde 15 raunt sonunda kaybetti ve profesyonel bokstaki ilk yenilgisini aldı. Haziran 1971'de ABD Yüksek Mahkemesi, Ali'nin askere gitmeme suçlamasını iptal etti.

Ocak 1974'te New York City Madison Square Garden'da yapılan bir rövanşta Ali, Frazier'ı 12 rauntta yendi. Aynı yılın ekim ayında Ali, sıkça tanınan "Jungle'da Gürültü" adlı maçta underdog olarak kabul edilen George Foreman'ı mağlup ederek ağır sıklet şampiyonluğunu geri aldı ve sekizinci rauntta nakavtla zafer kazandı. 15 Şubat 1978'de Las Vegas'ta yaşlanan Ali, Leon Spinks'e 15 rauntluk bir kararla şampiyonluğunu kaybetti. Spinks, 1953'te doğmuş ve 1976 Montreal Yaz Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanmıştı ve bu maç, profesyonel kariyerinin sadece sekizincisiydi. Ancak yedi ay sonra, 15 Eylül'de Ali, oy birliğiyle aldığı 15 rauntluk bir kararla şampiyonluğu geri kazandı.

Haziran 1979'da Ali, bokstan emekli olduğunu açıkladı. 2 Ekim 1980'de ringe döndü ve ağır sıklet şampiyonu Larry Holmes ile dövüştü, ancak 11. rauntta nakavt oldu. 11 Aralık 1981'de Trevor Berbick'e yenildikten sonra Ali, 56 galibiyet, beş yenilgi ve 37 nakavt ile ringi son kez terk etti. 1984'te Parkinson hastalığına yakalandığı açıklandı. Ali, 3 Haziran 2016'da hayatını kaybetti. Spinks ise 1995'te 26 galibiyet, 17 yenilgi ve 14 nakavt ile bokstan emekli oldu ve 5 Şubat 2021'de vefat etti.