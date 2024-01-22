Haber: Damla Oya Erman

22 Ocak 1943 yılında yaşanan bu olağanüstü durum, sıcaklığın -20°C'den +7°C'ye sadece iki dakika içinde yükselmesiyle dikkat çekti.

Spearfish, Güney Dakota'nın tipik olarak soğuk iklimine sahip bir bölgesidir. Ancak, 1943 yılında bu bölgede meydana gelen olağanüstü bir meteorolojik olay, şehri sıcaklık değişiminde tarihi bir rekora taşıdı.

Olay, −4°F (−20°C) olarak ölçülen bir sıcaklıkla başladı. Ardından, sadece iki dakika içinde sıcaklık +45°F (+7°C) seviyesine çıktı. Bu hızlı ve dramatik değişim, meteorologları, bilim insanlarını ve yerel halkı şaşkına çevirdi.

Bu olayın nedenleri karmaşık meteorolojik faktörlere dayanmaktadır. Hızlı sıcaklık değişimleri genellikle atmosferdeki özel şartlar, rüzgar hareketleri ve hava kütlelerinin etkileşimiyle ilişkilidir. Ancak Spearfish'teki bu özel durumu etkileyen faktörler tam olarak belirlenmemiştir.

Hızlı sıcaklık değişimleri genellikle hava akımlarının ani değişiklikleri, yüksek rakımlı bölgelerde güçlü rüzgarlar ve atmosferdeki diğer dinamik faktörlerle ilişkilidir. Ancak, Spearfish'teki bu olayın benzersizliği, hala çözülmemiş bir meteorolojik gizem olarak kalmaktadır.

Spearfish, Güney Dakota'nın tarihinde sıcaklık değişimleri konusunda bir rekor taşıyan bu olayla anılmaya devam ediyor. O gün yaşanan hızlı sıcaklık değişimi, meteorologlar ve bilim insanları için doğanın karmaşıklığını anlamanın bir örneği olarak hafızalarda kalmaya devam ediyor.