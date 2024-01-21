Haber: Damla Oya Erman

1890'ların başlarında, Lenin hukuk kariyerinden vazgeçip Marksist çalışmalara ve Rus işçileri arasında devrimci faaliyetlere yönelmeye karar verdi. 1897'de tutuklandı ve Sibirya'ya sürgüne gönderildi. Daha sonra 1903'te Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Bolşevik fraksiyonunu kurdu ve Batı Avrupa'ya seyahat etti.

Bolşevikler, Çarist hükümetini devirmeyi ve onun yerine Marksist bir yönetim kurmayı amaçlayan militan bir parti olarak öne çıktı.

Lenin, 1917'de Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndaki olumsuz rolü ve devrim için uygun bir fırsatın doğduğunu fark etti. Mart 1917'de Petrograd'daki Rus ordusu Bolşevik nedenini benimsedi ve II. Nicholas Çar'ın tahttan indirilmesine zorlandı. Lenin, bu önemli dönemde hemen İsviçre'den ayrılarak 16 Nisan 1917'de Petrograd'a ulaştı.

Altı ay sonra, liderliğinde Bolşevikler, Rusya'da iktidarı ele geçirdi ve Lenin ülkenin neredeyse tek lideri oldu. Ancak iç savaş ve yabancı müdahale, Rusya'nın tam anlamıyla Bolşevik kontrolünü 1920'ye kadar elde etmesini geciktirdi.

Lenin'in yönetimi, endüstrinin kamulaştırılması ve toprakların dağıtılması gibi önemli adımlar attı. 30 Aralık 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kuruldu.

Lenin'in 1924 başlarında yaşamını yitirmesinin ardından, cesedi koruma işlemine tabi tutularak Moskova Kremlin yakınlarındaki bir mozoleye konuldu. Petrograd şehri, Lenin'in anısına Leningrad olarak yeniden adlandırıldı. Lenin'in yerine, devrimci ortağı Joseph Stalin Sovyetler Birliği'nin liderliğini üstlendi.