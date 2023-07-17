İstanbul

Tarım sektörü, ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler, arza yönelik endişelerin hakim olması ve küresel çapta gıdaya erişime dair sıkıntıların devam ettiği bir ortamda Türkiye'nin tarım ürünlerine talep artarak sürüyor.

Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları da Türkiye'nin tarım ihracatına katkıda bulunuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin tarım sektörü, 16 milyar 627 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatına imza attı.

Yılın ilk 6 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,4 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 15,4 pay aldı.

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 3'ü, ilk yarıda ihracat rekoru kırdı. Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı sektörleri tüm zamanların en yüksek ocak-haziran dış satımını yaptı.

Bu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 5 milyar 510 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 697 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 559 milyon 881 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-Haziran 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 2,1, yaş meyve ve sebze yüzde 16,6, zeytin ve zeytinyağı yüzde 190,7 ihracat artışı kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün İspanya'ya ihracatı 200 milyon doları aştı

Ülkelere göre bakıldığında, ilk yarıda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri Irak'a 966 milyon 207 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya 498 milyon 393 bin dolar, zeytin ve zeytin yağı sektörü İspanya'ya 203 milyon 967 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin Irak'a dış satımı 95 milyon 933 bin dolar azalırken, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya 43 milyon 877 bin dolarlık, zeytin ve zeytin yağı sektörü de İspanya'ya 196 milyon 320 bin dolarlık ihracat artışı kaydetti.

Mersin'in yaş meyve ve sebze ihracatı 400 milyon doların üzerine çıktı

İller bazında bakıldığında, İstanbul'dan 1 milyar 728 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Mersin'den 420 milyon 715 bin dolarlık yaş meyve ve sebze, İzmir'den 250 milyon 678 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak-haziran döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (dolar) şöyle:

1 OCAK - 30 HAZİRAN SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim (yüzde) Pay (yüzde) I. TARIM 16.396.266 16.627.578 1,4 15,4 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 10.226.972 10.950.144 7,1 10,2 Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 5.399.080 5.510.942 2,1 5,1 Yaş meyve ve sebze 1.455.894 1.697.056 16,6 1,6 Meyve sebze mamulleri 1.152.116 1.073.736 -6,8 1,0 Kuru meyve ve mamulleri 753.283 724.669 -3,8 0,7 Fındık ve mamulleri 831.161 841.832 1,3 0,8 Zeytin ve zeytinyağı 192.631 559.881 190,7 0,5 Tütün 358.151 456.957 27,6 0,4 Süs bitkileri ve mamulleri 84.657 85.072 0,5 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 2.050.358 1.695.332 -17,3 1,6 Su ürünleri ve hayvansal mamuller 2.050.358 1.695.332 -17,3 1,6 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 4.118.936 3.982.101 -3,3 3,7 Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 4.118.936 3.982.101 -3,3 3,7

AA