İSTANBUL- Broadway ve Hollywood yapımlarıyla adından söz ettiren ABD'li oyuncu Betta St. John, 93 yaşında öldü.

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı ve dansçı olarak da bir kariyere sahip olan St. John'un İngiltere'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi oğlu olan TV yapımcısı Roger Grant duyurdu.

Asıl adı Betty Jean Striegler olan oyuncu, Kaliforniya'da doğmuştu. Kariyerine 10 yaşındayken 1939 yılında Destry Rides Again filminde Marlene Dietrich'le birlikte rol alarak başladı.

Yetişkin olarak ilk filmi, 1953'te yayınlanan Dream Wife oldu. Filmde Cary Grant'ın nişanlısı rolünü oynadı.

1957'de ilk renkli çekim Tarzan filmi olan Tarzan ve Lost Safari'de rol alan oyuncu, uçak kazasından canlı kurtulan bir yolcuyu canlandırdı.

1960'da Tarzan the Magnficent'te rol alan oyuncu 1952'de İngiliz oyuncu ve şarkıcı Peter Grant ile evlendi.

Daha sonra Londra'ya taşında ve çoğunlukla İngiliz filmlerinde rol aldı. Bunların arasında Corridors of Blood ve Horror Hotel sayılabilir.

HABER: ERCAN AYDIN