ANKARA (AA) - Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamındaki kamu idarelerine ait varlıkların etkin şekilde yönetilmesi ve tasarruf sağlanması amacıyla 'Varlık Yönetim Sistemi' altyapısı oluşturulacak.

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamalar sistematik olarak gözden geçirilmeye devam edilecek. Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve kamu harcamaları kontrol altında tutulacak. Tasarruf tedbirlerine en yüksek düzeyde uyum sağlanması amacıyla denetim ve izleme faaliyetlerine devam edilecek.

Vergi tabanının genişletilmesi, gönüllü uyumun artırılması ile istisna, muafiyet ve indirimlerin gözden geçirilmesi sonucu gelir politikalarının adalet ve verimlilik temelli yapısı güçlendirilecek, doğrudan vergilerin bütçe gelirleri içindeki payı artırılarak daha dengeli ve sağlam gelir yapısı sağlanacak.

Kayıt dışı ekonomiye karşı yürütülecek çalışmalar, teknolojik altyapı ve yenilikçi yaklaşımlarla desteklenerek denetim süreçleri güçlendirilecek.

e-Tahsilat ve e-Teminat uygulamaları yaygınlaştırılacak

Kamu hizmetlerinde dijital uygulamaların daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısı güçlendirilecek. Ortaya çıkacak yeni hizmetlerin mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak. Böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacak.

Kamu idarelerinin tahakkuk-tahsilat altyapısını güçlendirmek ve vatandaşa kolay, hızlı ve güvenli ödeme yöntemleri sunmak amacıyla 'e-Tahsilat' ve 'e-Teminat' uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Kamu alımlarının detaylı analiz ve yönetiminin yapılabilmesi amacıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarına da imkan sağlayacak şekilde geliştirilen e-Tedarik Sistemi'nin kapsamı genişletilecek. Mali saydamlık ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla kamuoyunun ve paydaşların kullanımına açık Mali Veri Portalı geliştirilecek.

Yapay zeka destekli muhasebe sistemleriyle kamu harcamalarında verimlilik ve tasarruf sağlanmasına, karar alma süreçlerinin desteklenmesine ve risk odaklı kamu mali denetim altyapısının güçlendirilmesine devam edilecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idari personel ödemelerinde tüm istihdam türleri sisteme dahil edilecek ve kamu personel harcamalarının bütünlük içerisinde planlanması, yürütülmesi ve izlenmesine katkı sağlanacak.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamındaki kamu idareleri nezdinde tasarruf tedbirlerine uyum seviyesinin artırılmasına yönelik denetim faaliyetlerine devam edilecek. Kamu idarelerine ait varlıkların etkin şekilde yönetilmesi ve tasarruf sağlanması amacıyla Varlık Yönetim Sistemi altyapısı oluşturulacak.

Sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek

Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek. Sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek.

Kamu taşıtlarının kullanımı, ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. Taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak. Yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek, yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile TOGG arasında imzalanan protokol kapsamında 750'si C-SUV, 1500'ü C-Sedan modeli olmak üzere toplam 2 bin 250 yerli elektrikli otomobilin tedarik süreçleri tamamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları yerli elektrikli araçlar DMO üzerinden temin edilecek.

Temassız ve kağıtsız vergi daireleri hayata geçirilecek

Vergi sisteminde dijital dönüşüme daha hızlı uyum sağlanması, dönüşümle sağlanan fırsat ve kolaylıklardan daha fazla yararlanılabilmesi ve risklere karşı gerekli önlemlerin hızla alınabilmesi için ihtiyaç duyulan fiziki, beşeri ve teknolojik altyapı geliştirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı bilişim sistemleri yenilenecek. Fiziki, beşeri ve teknolojik altyapı geliştirilecek. Teknolojik gelişmelerden yararlanılarak vergi idaresinin dijital kapasitesi artırılacak. Kamu kurumları arasındaki koordinasyon güçlendirilecek.

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarını desteklemek amacıyla e-İzah Platformu'nun tasarım, geliştirme ve hizmete sunulma süreçleri hızlandırılacak.

Vergi inceleme raporlarının, elektronik ortamda bulunan verilerle otomatik olarak oluşturulması sağlanarak iş gücü ve zamandan tasarruf edilecek. Yapay zeka uygulamalarından faydalanmak suretiyle vergi daireleri tarafından verilen hizmetlerin etkinliği artırılacak. Temassız ve kağıtsız vergi daireleri hayata geçirilecek.

Vergi dairelerinin kendi iç işleyişleri gereği düzenledikleri tüm belgelerin elektronik belge düzenlenmesi sağlanacak. Mahkeme, savcılık ve emniyet birimleri başta olmak üzere kamu kurumlarıyla yapılan yazışmaların ve bilgi paylaşımlarının elektronik gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak

Mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak. Son teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere 7/24 gerçek zamanlı hizmet sunulması sağlanacak.

Vergi mevzuatında yer alan istisna, muafiyet ve indirimlerin etkinliği rekabetçi üretime etkisi yönünden analiz edilecek. Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak. Vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecek.

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, belge düzeninin yerleşmesi ve sağlıklı şekilde işlemesi amacıyla yaygın ve yoğun vergi denetimlerine devam edilecek.

Kayıt dışılıkla mücadele, yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik imkanlar destekli risk analiz faaliyetleriyle ve tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülecek.

Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'nin etkinliğinin artırılması için risk analiz ve değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere yapay zeka teknolojisine uygun yeni nesil risk senaryo ve veri modelleri hazırlanacak.

KİT'lerin statü ve konumları yeniden belirlenecek

Kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliğinin artırılması amacıyla KİT'lerin statü ve konumları yeniden belirlenecek. KİT yönetişim reformu kapsamında KİT'lerin faaliyetleri ticari olan ve ticari olmayan ayrımına göre yeniden sınıflandırılacak. KİT'lerde istihdam politikası insan kaynağı kalitesini ve kurumsal kapasiteyi geliştirecek şekilde uygulanacak

Nitelikli personel istihdamı konusunda özel sektörle rekabet halindeki, ileri teknoloji, AR-GE ve bilgi birikimi gerektiren faaliyet alanlarında çalışan KİT'lerde nitelikli personel istihdamını kolaylaştırmaya yönelik esnek ve rekabet edici ücret düzenlemeleri ile istihdam süreçlerine ilişkin düzenlemeler hayata geçirilecek.

KİT'lerin kamusal ve ticari faaliyetlerinin ayrıştırılmasını sağlayacak etkin bir maliyet muhasebe sistemine geçilecek.

- Özelleştirme uygulamalarında yeni ve alternatif modeller kullanılacak

Özelleştirme uygulamalarında uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde ve belirlenmiş program kapsamında halka arz dahil olmak üzere yeni ve alternatif modeller kullanılacak. Plan döneminde özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edilecek. Özelleştirme potansiyeli olan yeni şirket ve varlıkların portföye dahil edilmesi sağlanacak.

Yedieminlik hizmetlerinin özelleştirmesinin hazırlık çalışmaları kapsamında, sektörel analiz ve değer tespit çalışmalarına yönelik danışmanlık faaliyeti alınacak.

Muhabir: Hülya Ömür Uylaş