İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez,İstinye'de bulunan Orhan Saka Amatörler Evi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili düşüncelerini aktararak sözlerine başladı.

Anadolu'da Malazgirt Meydan Muharebesi'nden itibaren çok büyük imparatorlukların kurulduğunu söyleyen Düşmez, "Emperyalist ülkeler Osmanlı'yla beraber medeniyetimizi de yok etmek istediler. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, silah arkadaşlarının birlikteliğinde bu özel millet, her tarafıyla büyük bir kurtuluş savaşı verdi. Anadolu'yu kendimize yurt edindik. Cenabıhak bizi sonsuza kadar bu topraklarda daim eylesin. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' lafı hiç boş değil. 'Bizim kimsenin bir şeyinde gözümüz yok ama kimse de bize göz dikmesin' diyor. Nice 100 yıllara diyoruz. Bu kadim toprakların nesli olarak, Cumhuriyet çocuğu olarak çok işimiz olduğunu düşünüyorum. Bizim bu ülkeye borcumuzu ödememiz lazım. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunu da ciddi bir borç ödeme yeri olarak görüyorum. Ben ve arkadaşlarım, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında, TASKK'ın kuruluşunun da 43. yıl dönümünde bu toprakların gençlerine borç ödemeliyiz ama ne yapsak ödeyemeyiz." açıklamasını yaptı.

TASSK'ın kuruluş hikayesiyle ilgili bilgi veren Düşmez, şöyle devam etti:

"70'li yılların sonunda kurulan bir yapı burası. Dönemin çok değerli büyükleri bu yolu açtı. Spora gönül verenlerle değerli bir hamle yapıldı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hüdaverdi Talay, Orhan Saka, Mehmet Baykan ve şimdi de ben bu koltukta oturuyorum. Çıtayı düşürmeden devam etmek istiyoruz. 81 ilde amatör spor kulüpleri var. Bu durum çok değerli. Gelişmekte olan ufak iller var. Herkes doğu ve güneydoğu zannedebilir ama batıda, Ege'de, İç Anadolu'da gelişme ihtiyacı olan illerimiz vardı. 81 ilde bu oluşumu gerçekleştirdik. Genel merkez binamız Ankara'da olmak kaydıyla yerlerimizi yaptık. Bunların ardından TASKK da daha çok bilinir duruma geldi."

"Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu"

TASKK'ın çok büyük bir yapı olduğunu aktaran Ali Düşmez, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz diyebilirim. 350 bin civarında futbolcu, 7 bine yakın kulüp, bu kulüplerin yaş gruplarındaki takımlara bakınca 28 bin takım yer alıyor bünyede. Bütün bu maçların organizasyonlarını gerçekleştirmek büyük bir iş. Türkiye Futbol Federasyonuyla partner olduktan sonra 81 ilde maçların oynanması daha da kolaylaştı. 81 ilde bu kadar maçın oynanması kolay değil. 130 bine yakın maç oynanıyor. Bu maçların atamaları, hakemleri, sağlıkçıları, saha komiserleri var. Çok büyük bir yapıdan bahsediyorum. Bu konuyu artık yavaş yavaş anlatmamız, bunların bilinmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda 10 dönemdir TFF yönetiminde de yer alan Düşmez, uzun yıllar futbol oynadıktan sonra yöneticilik macerasının başladığının altını çizdi.

Yıllarca Yeniköy Spor Kulübünde başkanlık yaptığını dile getiren Düşmez, "Futbola gönül vermiş bir iş insanıyım. TFF macerası, Levent Bıçakçı'nın yönetiminde yedek üye olarak başladı. Ben futbolcuyken, Yeniköy'de oynadığımda kulüp başkanı Haluk Ulusoy'du. Sonra ben başkan oldum, 20 sene görev yaptım. Daha o zamandan başladı benim bu maceram. Hasan Doğan başkanım bu işe girdikten sonra, 'Amatörlerde olacaksınız' denildi. Levent Bıçakçı döneminde Mehmet Baykan yönetimdeydi, ben de yedek listede yer aldım. Yedek listeleri sayarsak toplam 10 dönemdir TFF yönetimindeyim. Yıldırım Demirören başkanım zamanından bu yana yönetimdeyim. Tabii ki önemli olan yönetimde olmak değil, bir işe yaramak." diye konuştu.

UEFA'da kendisine görev verildiğini hatırlatan Düşmez, "UEFA'da geçen dönem görev bize tevdi edildi ama yeni tebliğ edildi. Nihat Özdemir başkanımın zamanında bu ifade edilmişti. UEFA'nın iç işleyişini çok iyi bilmiyorum. TFF'ye yeni dönemde bu durum belirtilmiş. Başkan Mehmet Büyükekşi'ye de emeğimizin karşılığını verdiği için teşekkür ediyorum. UEFA'da şu anda amatör futbol ve alt liglerin kurullarında görev alıyorum. Görev tebliğ edildi ve inşallah hizmet ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Amatör maçların oynanacağı sahalar açısından bir atılıma daha ihtiyaç var"

Türkiye'nin tesisleşme konusunda büyük hamleler yaptığının altını çizen Ali Düşmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim en büyük sporcumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Spordan geldi. Tesisleşmede ciddi hamleler yapıldı. Bütün bakanlarımız da çok destek veriyor. TFF ve yerel yönetimler elinden geleni yapıyor. Çünkü sporun siyaseti yok, siyaset üstü bir ortam. Fakat amatör maçların oynanacağı sahalar açısından bir atılıma daha ihtiyaç var. Türkiye'de 500 kişilik, 1000 kişilik, 3 bin kişilik butik sahalara ihtiyaç var. Bu konuyu da Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, 81 ildeki belediye başkanlarımıza özellikle söylemek istiyorum. TFF'ye partner olduğumuz için bunu söylüyorum. TFF'yle partneriz, futbol dışında 62 branşın da emrindeyiz. Onlarla da partner olmaya hazırız. TASKK sadece futbolla anılıyor çünkü TFF ile iş birliği içindeyiz. Basketbol, voleybol, tenis, karate gibi bütün branşların yanındayız."