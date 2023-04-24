Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgilere göre, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmeni kapsayan eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatiliyle başlayan ve Ramazan Bayramı ile sona eren 9 günlük tatil döneminde Türkiye'nin dört bir yanındaki yollarda yoğunluk yaşandı, vatandaşlar güzergah seçimlerini hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayan dev ulaştırma projelerinden yana kullandı.

Geçen yıl Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatil ile bu yıl Ramazan Bayramı'nı da kapsayan okulların 9 günlük ara tatil sürelerine bakıldığında, İstanbul'un şehir içindeki ve mevcut Boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 29 Nisan-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 408 bin 992 araç geçerken, 14-23 Nisan 2023 arasında köprüyü kullanan araçların sayısı yüzde 158 artarak 1 milyon 54 bin 514'e yükseldi.

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kateden ve Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan Türkiye'nin en önemli kara ulaştırması yatırımlarından Kuzey Marmara Otoyolu Projesi de tatil döneminde başka illere gitmek isteyenlerin tercihi oldu.

Söz konusu otoyoldan 29 Nisan-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 472 bin 601 araç geçerken, 14-23 Nisan 2023 tarihleri arasında bu rakam yüzde 32 artarak 623 bin 41'e çıktı.

Osmangazi Köprüsü'nden 643 bin 44 araç geçti

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturan ve yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Osmangazi Köprüsü'nde de tatilde rekor geçiş yaşandı.

Ulaşım alternatiflerine göre Körfez geçiş süreleri değerlendirildiğinde, otomobil ile mevcut yol kullanılarak 1,5 saat, feribotla geçişin 60 dakika olduğu güzergahın Osmangazi Köprüsü ile 5 dakikaya inmesi tatilde seyahat süresini kısaltmak isteyenlere kolaylık sağladı.

Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan köprüden geçen araç sayısı 2022'deki döneme kıyasla yüzde 18 artarak 643 bin 44'e yükseldi.

Bayramın son günü r

Ankara

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgilere göre, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmeni kapsayan eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatiliyle başlayan ve Ramazan Bayramı ile sona eren 9 günlük tatil döneminde Türkiye'nin dört bir yanındaki yollarda yoğunluk yaşandı, vatandaşlar güzergah seçimlerini hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayan dev ulaştırma projelerinden yana kullandı.

Geçen yıl Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatil ile bu yıl Ramazan Bayramı'nı da kapsayan okulların 9 günlük ara tatil sürelerine bakıldığında, İstanbul'un şehir içindeki ve mevcut Boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 29 Nisan-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 408 bin 992 araç geçerken, 14-23 Nisan 2023 arasında köprüyü kullanan araçların sayısı yüzde 158 artarak 1 milyon 54 bin 514'e yükseldi.

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kateden ve Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan Türkiye'nin en önemli kara ulaştırması yatırımlarından Kuzey Marmara Otoyolu Projesi de tatil döneminde başka illere gitmek isteyenlerin tercihi oldu.

Söz konusu otoyoldan 29 Nisan-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 472 bin 601 araç geçerken, 14-23 Nisan 2023 tarihleri arasında bu rakam yüzde 32 artarak 623 bin 41'e çıktı.

Osmangazi Köprüsü'nden 643 bin 44 araç geçti

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturan ve yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Osmangazi Köprüsü'nde de tatilde rekor geçiş yaşandı.

Ulaşım alternatiflerine göre Körfez geçiş süreleri değerlendirildiğinde, otomobil ile mevcut yol kullanılarak 1,5 saat, feribotla geçişin 60 dakika olduğu güzergahın Osmangazi Köprüsü ile 5 dakikaya inmesi tatilde seyahat süresini kısaltmak isteyenlere kolaylık sağladı.

Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan köprüden geçen araç sayısı 2022'deki döneme kıyasla yüzde 18 artarak 643 bin 44'e yükseldi.

Bayramın son günü rekor geçiş

Bayramın son günü olan 23 Nisan Pazar günü Osmangazi Köprüsü'nü 102 bin 860 araç kullanırken, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da 148 bin 496 araç geçti.

Bu rakamlar buralardan bugüne kadar 1 günde geçen en yüksek araç sayısı olarak tarihe geçti.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sosyal medya hesabından Avrasya Tüneli'nde, 22 Nisan'da, 85 bin 437 araç geçişiyle rekor kırıldığını açıkladı.

Karaismailoğlu, Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğine nefes aldırdığını, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını vurguladı.

kor geçiş

Bayramın son günü olan 23 Nisan Pazar günü Osmangazi Köprüsü'nü 102 bin 860 araç kullanırken, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da 148 bin 496 araç geçti.

Bu rakamlar buralardan bugüne kadar 1 günde geçen en yüksek araç sayısı olarak tarihe geçti.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sosyal medya hesabından Avrasya Tüneli'nde, 22 Nisan'da, 85 bin 437 araç geçişiyle rekor kırıldığını açıkladı.

Karaismailoğlu, Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğine nefes aldırdığını, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını vurguladı.

AA