Haber: Damla Oya Erman

Gelecek seyahatinizi daha çevreci hale getirmek için ipuçlarına göz atın ve ardından bu haftanın seyahat dünyasındaki diğer haberlere bir göz atın.

Uçuş için İçeriden Tavsiyeler

Potansiyel gecikmeler, iptaller ve bunaltıcı bekleme alanlarıyla karşı karşıya kaldığınızda, havaalanına vurmadan önce tamamen hazırlıklı olmak en iyisidir. Bu noktada, yaz seyahatini nasıl atlatılacağı konusunda uçuş görevlilerinin sırları devreye giriyor. Açıklamamız, uçak yolculuğunda bilmeniz gereken her şey hakkında içeriden bilgiler sunuyor - uçmak için en iyi günün saatinden, yoğun bir bağlantının ne zaman çok sıkı hale geldiğine kadar.

Aynı zamanda çantalarınızı uçak altına vermemenizi de öneriyorlar: aşırı paket yapmak sizi yavaşlatır ve çantalar çoğu zaman kaybolur. Kayıp çantalar, bagaj takip cihazlarının 2023'ün en popüler seyahat aksesuarları haline gelmesinin nedenlerinden biri. Bisiklet meraklısı Barry Sherry, havayolu şirketinin kaybettiği bisikletini izlemek için bir tane kullanınca bunu anladı.

Ve termometreler rekor seviyeleri gösterirken kestane, kızak ve açık ateşlerden hayal etmek zor gelse de, kış seyahati fırsatı yakalamak istiyorsanız, avlanma zamanı şimdi. Uzman Scott Keyes, "her zaman zıt mevsimde rezervasyon yapın" diyor.

Büyük Tasarımlar

Yakında, ünlü Route 66'nın kuzeydoğu Oklahoma kesiminde 2026 yılında açılacak olan 2 milyar dolarlık Disneyland boyutlarında bir "Amerikan temalı" park ve tatil köyü ile eğlence dolu yeni bir yol olacak.

Las Vegas'ta, Eylül ayında U2 tarafından düzenlenecek bir dizi konserle açılacak olan, aynı zamanda dünyanın en büyük küresel yapısı olan bir gelecek odaklı eğlence mekanı bulunuyor. Bu epik parlayan küre videosuna bir göz atın.

Ancak dünyanın en büyük aynalarla kaplı binasını arıyorsanız, hedefiniz Suudi Arabistan olmalı. Maraya, AlUla'nın dramatik çöl manzarasında bir vaha gibi parlayan 500 kişilik bir konser salonu, toplum merkezi ve etkinlik alanıdır.

Mutlu Kampçılar

Yıldızların altında uyumak, sabahın taze havası, kamp ateşi başında kahve - Ağustos, açık hava maceraları için en yoğun dönemdir. Kamp yapma konusunda acemiyseniz, açıklayıcı yazımız size başlamadan önce bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Bu çadırlar, özellikle ABD'nin en muhteşem ve ulaşılması zor olan milli park kamp alanlarını ziyaret ederken çok kullanışlı olacak. Arabanızı geride bırakın, sırt çantanızı kuşanın ve bazı güzelliklere ulaşmak için biraz daha fazla çaba harcamanın tadını çıkarın.