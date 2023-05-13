İSTANBUL- ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinde şubeleri bulunan Sultan Tatlı, İstanbul’da 5’inci şubesini açtı. Tatlılarının lezzetiyle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine damga vurduğunu dile getiren Sultan Tatlı Genel Müdürü Alaa Khamis, Tek hedeflerinin tatlılarını Türkiye’nin dört bir yanına açacakları şubelerle tanıtmak olduğunu söylüyor. çeşitlerinin yanı sıra, yine firmaları bünyesinde üretilen çikolata, kahve, zencefilli çaylarıyla piyasaya canlılık getireceklerini belirten Khamis,’Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde birçok şubemiz bulunuyor. Bu ülkelerin tercih ettiği tatlı Sultan Tatlısıdır. Şimdi de birbirinden yetenekli şeflerimizle Türk, Arap ve Avrupa ülkelerinin damak lezzetine göre tatlıları yapıyoruz. Çok yakında Dünya starlarının da yer alacağı büyük bir festivale hazırlanıyoruz. Yapacağımız bu festivalle Türkiye’de de tatlılarımızı en iyi şekilde tanıtacağız’dedi.

HABER: ERCAN AYDIN

HABER: ERCAN AYDIN