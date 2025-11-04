İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları'nın ayrıcalıklı hizmetlere ve ağırlama hizmetlerine odaklanan iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, yaşam tarzı odağıyla baştan tasarlanan Primeclass konseptini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Primeclass, yeni bakış açısıyla özel yolcu salonlarını yolcuların farklılaşan ihtiyaçlarına cevap veren yaşam alanlarına dönüştürüyor.

Primeclass, her yolculuğun kişisel deneyime dönüştüğü, yolcunun ruh halini yansıtan ve ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir döneme giriyor.

Bu evrim, markanın misyonunu havalimanında geçirilen zamanı anlamlı ve bütüncül bir seyahat deneyimine dönüştürmeyi hedefliyor. Konfor, paylaşım ve ilhamı bir araya getiren kişiye özel yaşam tarzı odaklı bir misafirperverlik deneyimi sunuyor. Tasarım felsefesi ise zamansız çizgilerden ve çağdaş estetikten ilham alıyor.

Markanın yeni felsefesi dört temel değere dayanan yeni vaadinde vücut buluyor, 'Güncel Kalmak', 'Kolektif Deneyim', 'İnsani Dokunuş' ve 'Daha İyi Bir Gelecek.' Bu değerler, Primeclass'ı yalnızca bir 'lounge' markası olmaktan çıkararak modern seyahatin duygusal merkezine dönüştürüyor.

Primeclass'ın dönüşümü görsel kimlikle sınırlı kalmayıp, karşılama tabelalarından mekan tasarımına, çalışan üniformalarından yemek konseptlerine ve dijital deneyime kadar yeniden tasarladı.

Yenilenen Primeclass konseptinde, terracotta ve ahşap gibi doğal malzemeler, yerel esinli tasarım unsurlarla birleşerek otantik, sıcak ve çağdaş bir ortam yaratıyor.

Yerel tedarikçilerle işbirliği, mevsimsel menüler ve kültürel çeşitlilik sayesinde Primeclass, bölgesel üreticileri destekliyor, çevresel etkisini azaltıyor ve her yemeği bulunduğu coğrafyanın ruhunu yansıtan bir deneyime dönüştürüyor.

Bu yaklaşım yalnızca gastronomiyle sınırlı kalmıyor, çok kültürlü ekiplerden özenli hizmet anlayışına kadar her detayda hissediliyor. Primeclass, insanları, kültürleri ve toplulukları her yolculukta birbirine bağlayan premium bir deneyim yaratıyor. Düşünülmüş dokunuşlar, çok dilli iletişim ve bölgesel tasarım unsurlarıyla şekillenen bu yaklaşım, hem küresel hem de kişisel bir ağırlama deneyimini hayata geçiriyor.

Canlı sosyal buluşma noktalarından dinlenme ve odaklanma için tasarlanmış huzurlu alanlara kadar, her alan çeşitli ihtiyaç ve anlara göre özenle tasarlandı. Yenilenen felsefesi 'Kendin Olabileceğin Yer' ile Primeclass, havalimanını konfor, bağlantı ve bireyselliğin bir arada olduğu canlı ve duygusal olarak köklü bir mekân olarak yeniden hayal ediyor.

Her Primeclass ortamı, doğal malzemeler ve dokular, yumuşak bir aydınlatma ile özel ve davetkar bir atmosfer yaratıyor. Her salon, küresel tasarım bütünlüğünü yerel kültürel ipuçlarıyla birleştirerek yolculara hem tanıdık hem de keşfedilecek bir deneyim sunuyor.

Yeni konseptle tasarlanan ilk salonlar Türkiye'de Ankara Esenboğa ve Bulgaristan Sofya Havalimanlarında, ardından da Paris-Orly Havalimanında açılacak ve dünya genelinde tüm 'Primeclass lounge'larında uygulanacak.

Primeclass salonlarına, 'business class' yolcuları, iş ortaklarının sadakat programı üyeleri, ya da bireysel rezervasyon ile erişiliyor.

- Bütünsel yaklaşım sunulacak

Yeni konsept, salonların ötesine geçerek, karşılama ve uğurlama, hızlı geçiş ve havaalanı otel noktalarında da hayata geçecek. Bu bütünsel yaklaşım, kapıdan uçağa kadar duygusal olarak kesintisiz bir seyahat deneyimi sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Ticari İşlerden Sorumlu Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Aude Ferrand, ağırlama kültürünün özünü havalimanı deneyiminin merkezine taşımanın misyonları olduğunu belirtti.

Bu vizyonla Primeclass konseptlerini 'Kendin Olabileceğin Yer' felsefesiyle yeniden tanımladıklarına değinen Ferrand, şunları kaydetti:



'İş seyahatleri, aile ya da arkadaşlarla yapılan yolculuklar fark etmeksizin, misafirlerimizin değişen ihtiyaçlarını ve ruh hallerini gözeterek yeni konseptimizin her detayında bu yaklaşımı yaşatıyoruz, dinlenmek için sessiz bir köşe, bağlantı kurmak için canlı bir alan ya da uçuş öncesi odaklanmak için konforlu bir ortam.'

