MUĞLA - Dünyanın 19 ülkesinde 85'den fazla yolcu salonu bulunan TAV İşletme Hizmetleri’nin sadakat programı TAV Passport, üyelerinin seyahat deneyimini sanatla zenginleştirmeyi sürdürüyor. Yenilenen Bodrum Primeclass İç Hatlar Lounge yaz boyunca PİLEVNELİ sanatçılarının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Seyahatin her anında üyelerini hız ve konforla buluşturan TAV Passport, sanatseverlerin açılışını heyecanla beklediği PİLEVNELİ Yalıkavak’ta yaz sezonu boyunca gerçekleşecek tüm “Art Talks” ve sergi turu etkinliklerinin de ana destekçisi oldu.

TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) Güçlü Batkın, “TAV İşletme Hizmetleri olarak misafirlerimize uçtan uca farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Yolcu salonlarımızda yılda 5 milyondan fazla misafirimizi ağırlıyoruz. Her türlü konforun bulunduğu Primeclass salonlarımızı son iki yılda sanat galerisi olarak da yeniden tasarlıyoruz. Küresel bir marka olarak sanatın kültürel iletişimi güçlendirmek ve farklı bakış açıları sağlamak konusundaki gücünü önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk sanatçıların işlerini yurtdışındaki salonlarımıza taşımayı planlıyoruz. Bodrum tarihsel olarak kültür-sanatın merkezlerinden biri ve son yıllarda bu yönü yeniden güçleniyor. PİLEVNELİ ile yaptığımız iş birliğiyle bu alanda katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

PİLEVNELİ Galeri Kurucu Direktörü Murat Pilevneli “Son üç yıldır yaz sezonunda Bodrum’da çağdaş sanata, sanat severlere ve sektöre katkıda bulunmak amacıyla çeşitli galeri alanlarımızda sergiler düzenliyoruz. Bu yıl bu sergilere TAV Passport iş birliğimizle bir yenisini ekliyoruz ve sanat severleri Bodrum’dan ayrıldıkları son ana kadar yalnız bırakmıyoruz. En baştaki amacı misafirlere konforlu alan sağlamak olan havalimanı salonlarından birinin içerisinde kurguladığımız sergimizle ziyaretçilerin havalimanı deneyimini artırmayı amaçlıyoruz. Sanatın yalnızca belli yerlerde sergilenebileceği algısına tezat; insanın geçtiği, bulunduğu her yerde sanatı yanında taşımasını amaçladığımız projelerimizden birine TAV Passport işbirliğiyle imza atıyoruz.” dedi.

Refik Anadol Bodrum Primeclass Lounge’da

Havalimanlarındaki özel yolcu salonlarını gastronomi, sanat, eğlence gibi pek çok kavramı bir araya getirerek birer deneyim ve konfor alanına dönüştüren TAV İşletme Hizmetleri, Bodrum Primeclass İç Hatlar Lounge’ı müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşımak adına yeniledi.

Yaz sezonu boyunca TAV Passport – PİLEVNELİ iş birliği kapsamında dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak olan yolcu salonu, seyahat ve sanatı bir araya getirerek misafirlerine benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Bodrum Primeclass Lounge, Temmuz boyunca Refik Anadol, Esra Gülmen, Frank Nitsche, Sucuk & Bratwurst gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor.

TAV Passport “Art Talks” başladı

PİLEVNELİ Yalıkavak’ta sezon boyunca TAV Passport sponsorluğunda gerçekleşecek sanat konuşmaları çalışmalarında geleneksel kalıpların ve yerleşik estetik algıların sınırlarını zorlayan sanatçı Wim Delvoye ile başladı. Delvoye’nin yanı sıra Serkan Sarıer ve Yuşa Yalçıntaş konuk oldu.

Wim Delvoye’nin kişisel sergisi 30 Temmuz, Serkan Sarıer ve Yuşa Yalçıntaş’ın kişisel sergileri ise 23 Temmuz’a kadar PİLEVNELİ Yalıkavak’ta görülebilir.

HABER: METE YILMAZ