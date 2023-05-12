Büyükelçi Sugondhabhirom, AA muhabirine, Tayland-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı vesilesiyle ikili ilişkilerin tarihine ve Türkiye-ASEAN işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 65 yılı geride bıraktığına işaret eden Sugondhabhirom, Taylandlılar ve Türklerin, 2 hatta 3 asra dayanan tarihi bağlara sahip olduğunu söyledi.

Sugondhabhirom, Tayland Krallığı öncesi Siyam Krallığı döneminde Osmanlı Devleti'nden gelen tacirler vesilesiyle iki halk arasındaki dostluğun inşa edildiğini belirterek, son yıllarda iki ülke ilişkilerinde önemli mesafe katedildiğini dile getirdi.

Bazı Türk şirketlerinin ülkelerine büyük yatırımlar yaptığını, aynı şekilde Taylandlı bazı firmaların da Türkiye'deki şirketlerle ticari ilişkiler kurduğunu aktaran Sugondhabhirom, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesini beklediklerini vurguladı.

Sugondhabhirom, halihazırda yüzlerce Taylandlı öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü ve her iki ülkedeki üniversitelerin değişim programlarıyla daha fazla etkileşim içerisinde olmasını umduğunu belirterek, "Geleceğimiz, yeni nesillerin elinde." dedi.

Diplomatik ilişkilerin 70. yılında "stratejik ortaklık" seviyesi hedefleniyor

İki ülke arasında 26 Ocak'ta imzalanan Türkiye-Tayland 4. Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Protokolü ile önemli bir adım atıldığını söyleyen Sugondhabhirom, "Umarız Tayland ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması yakında imzalanır." ifadesini kullandı.

Sugondhabhirom, "Önümüzdeki 5 yılda iki ülke arasındaki dostluğu 'stratejik ortaklık' seviyesine taşımak için daha yoğun işbirliği içerisinde olacağız. İnşallah diplomatik ilişkilerin 70. yılında bunu yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek için 2019'da başlattığı "Yeniden Asya Girişimi'nden de bahseden Sugondhabhirom, Türkiye'nin Asya'ya yönelik açılımından memnuniyet duyduklarını ve bu çerçevede Türk yetkililerle işbirliği yaparak ilişkilerin pekiştirileceğine inandıklarını kaydetti.

"İlişkilerin geleceği parlak gözüküyor"

Sugondhabhirom, ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı'na değinerek, ASEAN'ın, Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmayı "dört gözle" beklediğini ve Endonezya dönem başkanlığında Türkiye-ASEAN ilişkilerinin ilerletileceğini öngördüğünü söyledi.

Türkiye'nin ASEAN ile Tam Diyalog Ortaklık ilişkisi kurma hedefine ilişkin Sugondhabhirom, "Türk tarafının, ASEAN'ın sadece Sektörel Diyalog Ortağı değil Tam Diyalog Ortağı olma isteğini görüyoruz. ASEAN'ın 10 ülkesi arasında istişarenin sağlanmasıyla inşallah Türkiye için çok da uzak olmayan bir gelecekte güzel haberlerimiz olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Sugondhabhirom, TBMM'nin, ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi'nin gözlemci üyeliğine ilgi gösterdiğini belirtti. Bu girişimin de olumlu sonuçlanmasını beklediklerini vurgulayan Sugondhabhirom, "İlişkilerin geleceği parlak gözüküyor." dedi.

"Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık teknolojisinden öğrenebileceğimiz çok şey var"

Sugondhabhirom, Tayland-Türkiye ilişkilerinin yakın gelecekte güvenlik, ekonomi ve kültürel alanlar olmak üzere birçok konuda genişletilebileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık teknolojisinden öğrenebileceğimiz çok şey var. Bu konunun dikkate alınması için ülkeme rapor da sunuyorum. Türkiye ile fikir alışverişinde bulunabiliriz. Biz de temiz ve yenilenebilir enerji konusunda çok ciddiyiz. Bu konuda da fikir ve bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Birlikte çalışabileceğimiz, yararlanabileceğimiz pek çok potansiyel alan var."

AA