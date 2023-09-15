Haber: Mert Osman Erman

Bu hafta bir iş zirvesinde Bay Musk, Tayvan'ı Hawaii'ye benzeterek onu Çin'in "ayrılmaz bir parçası" olarak nitelendirdi.

Pekin, kendini yöneten Tayvan'ı iddia ediyor ve iki taraf arasındaki gerilimler geçen yıl arttı.

Bu hafta sadece Çin, Tayvan çevresinde hava ve deniz tatbikatları düzenledi ve bu, adanın etrafındaki askeri gücün rutin bir gösterisi haline geldi. Tayvan, sularında 40'tan fazla Çin askeri uçağı ve yaklaşık 10 gemi tespit ettiğini söyledi.

Bay Musk'ın açıklamalarıyla Tayvan hükümetini kızdıran ilk kez olmuyor, zira kendisinin Çin'de iş çıkarları bulunuyor. Ekim ayında, Pekin ve Taipei arasındaki gerilimlerin Tayvan'a Çin'e bazı kontrol verilerek çözülebileceğini önerdi.

Financial Times'a verdiği bir röportajda o zaman şunları söyledi: "İki hükümetin kabul edebileceği makul bir düzenlemeye ulaşabileceğine inanıyorum." ABD'nin Pekin'deki büyükelçisi Bay Musk'ı övmüş olsa da Tayvanlı meslektaşı, özgürlüğün "satılık olmadığını" söyledi.

Bay Wu ayrıca X platformunda şunları yazdı: "Umarım Elon Musk da CCP'ye [Çin Komünist Partisi] insanlarına X'i açmalarını isteyebilir." Bay Musk'ın mikro-blog platformu X, daha önceki adıyla Twitter, Çin'de yasaklı.

Bay Wu daha önce Çin'in askeri tatbikatlarının Tayvan'ın Ocak ayındaki seçimlerini etkilemeyi amaçladığını söylemişti.

"ÇHC, Tayvan'ın yaklaşan ulusal seçimini şekillendirmek istediğini açıkça belirtti. Peki, karar vatandaşlarımıza aittir, yan komşu zorbaya değil," diye X'te yazdı.

Bay Musk'ın elektrikli araç üreticisi Tesla'nın büyük bir üretim tesisi Şanghay'da bulunuyor ve en son Mayıs ayında bu ülkeyi ziyaret etti. Üst düzey Çinli yetkililerle görüşen Bay Musk, Tesla'nın işini ülkede genişletmeye istekli olduğunu söyledi. Onun ziyareti, son yıllarda Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin kötüleştiği bir dönemde büyük ilgi çekti. İki ülke, Tayvan da dahil olmak üzere bir dizi konuda hala anlaşamıyor ve ABD uzun süredir Taipei'nin başlıca müttefiki olmuştur.