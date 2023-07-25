Haber: Mert Osman Erman

Doksuri, 240 km/sa (149 mil/sa) hızındaki rüzgarlarıyla süper tayfun gücüne ulaşarak Tayvan ile Filipinler'i ayıran sulardan geçiyor.

Pazartesi günü başlayan yıllık Han Kuang tatbikatları, Çin'den gelebilecek bir saldırı durumunda Tayvan'ın savunmasını test ediyor.

Beş gün süren bu tatbikatın geri kalan kısmının etkilenip etkilenmeyeceği belirsiz.

Tayvan kendisini ana karadan farklı bir hukuk sistemine ve demokratik olarak seçilmiş bir lidere sahip özerk bir ada olarak görüyor.

Ancak Çin, adayı ileride gerekirse zor kullanarak da olsa Pekin'in kontrolü altına girecek bir ayrılıkçı bölge olarak görüyor.

Bu zamanlarda batı Pasifik'te tayfunlar yaygın olmasına rağmen, 2019'dan bu yana adayı doğrudan etkileyen bir tayfun olmamıştı. Tayvan'a süper fırtınanın etkisi Çarşamba ve Perşembe günleri hissedilecek.

Tayvan'ın hava tahmin bürosu, şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar için uyarılar yayınladı. Güney liman kenti Kaohsiung'da yetkililer denizdeki konteynerleri hızla topladılar.

Tayvan'ın başbakanı Chen Chien-jen, çevrimiçi yayınlanan bir açıklamada "vatandaşları tayfun tehdidini küçümsememeleri konusunda uyarmak istiyorum" dedi.

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Çin'in Tayvan tepkisini nasıl kalibre ettiği

Filipinler'de Doksuri yaklaştıkça Cagayan kuzey eyaletinde okullar ve iş yerleri kapatıldı. Sel baskınına yatkın olan bu eyalette yaklaşık bir milyon kişi yaşıyor.

Kıyı toplulukları, fırtına dalgalarının 3 metre (10 feet) ulaşmasını ve hatta aşmasını bekledikleri için tahliye edilmeye ve feribot hizmetleri durdurulmaya zorlandı, yerel yetkililer açıkladı.

Çarşamba öğlenine kadar Egay olarak da bilinen fırtınanın, yerel hava durumu ajansına göre Luzon'un ana kuzey adasının geniş bölgelerine 200 milimetreden fazla (7.9 inç) yağış bırakması bekleniyordu.

İklim bilimcileri uzun süredir küresel ısınmanın fırtınaların yoğunluğunu ve sıklığını artıracağı konusunda uyarıyorlar.

Bu haftanın ilerleyen günlerinde Doksuri'nin bu ayın başlarında etkisini gösteren Tayfun Talim'in ardından hala toparlanmaya çalışan güney Çin'e yönelmesi bekleniyor.

Bu yılki Han Kuang tatbikatı, Tayvan'ın ana havaalanına ve Çin liderliğindeki bir ablukaya karşı verdiği tepkiyi simüle edecek. 1984 yılında başlayan tatbikatlar arasında en büyüklerden biri olacak.