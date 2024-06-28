TBB'den yapılan açıklamada, "Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın 23-28 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, V. Tur Görüşmeleri takip eden süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi sürecinin güçlendirilmesi için FATF tavsiyeleri çerçevesinde gerekli reformları başarıyla uyguladığı bildirilen açıklamada, "Büyük memnuniyet duyduğumuz bu kararın alınmasında emeği geçen tüm kişilere, kurumlara ve sürece destek veren yükümlü gruplarına teşekkür ederiz." değerlendirilmesi yapıldı.