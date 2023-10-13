TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milli Mücadele'mizin merkezi, Anadolu'nun kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milli Mücadele'mizin merkezi, Anadolu'nun kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.Kaynak: AA
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