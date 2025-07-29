Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u, Cenevre Cointrin Havalimanı’nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve diğer yetkililer karşıladı.

Kurtulmuş ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM Katip Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç da Cenevre'ye geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB tarafından BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı’nın açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek ve konferans kapsamında düzenlenecek panellere katılacak.

Kurtulmuş, konferans kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, parlamentoların ve BM'nin üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek.