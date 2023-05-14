İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajına, "'Annem' demeye hiç tükenmez ihtiyacımızla" sözleriyle başlayarak, "Şefkat, merhamet, fedakarlık, emek, sabır, ilgi ve sonsuz sevgi duygularına eşlik eden, bitmeyen endişe ve meraklarıyla, annelerimiz hep anne, kendi evladımız olsa bile bizler hep çocuk… Her çocuğu kendi evladı görerek, bu duyguların harmanıyla yaklaşan mütehassis yüreklere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Annelerini kaybeden çocukların yürek sızısının, evladını kaybeden annelerin acısının asla dinmediğini belirten Şentop, sızısı, acısı, hüznü ve kederi dinmeyen kayıplara rahmet diledi.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Eşsiz 'anne' duygusuyla tüm canları şefkat kanatlarıyla saran, anne kalbiyle çocuk kalbine dokunan tüm kadınların ve hürmetle ellerinden öperek, hakkının helalliğini kazanmak niyazımla güzel annemin, Anneler Günü kutlu olsun."

AA