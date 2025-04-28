İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde olduğu aktarıldı.

Önder’in ECMO ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik tablosunun giderek bozulduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.