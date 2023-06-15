TBMM

Genel Kurulda, Meclis ihtisas komisyonlarına başkan seçilen milletvekillerinin isimleri okundu.

Buna göre; Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ve Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel oldu.

AA