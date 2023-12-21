Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Birleşimde, TBMM ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Yargıtay, Danıştay, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının bütçe görüşmelerine 12 Aralık'taki birleşimde başlanmış, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kürsüde rahatsızlanması üzerine bugüne ertelenmişti. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bitmez, 14 Aralık Perşembe günü vefat etmişti.