TBMM'de, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 89. Yıl Dönümü programı gerçekleştirildi. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, eski ve yeni dönem milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, programa gönderdiği mesajda, Türkiye'de kadınların, seçme ve seçilme hakkına, dünyanın pek çok ülkesinden daha önce kavuşmasının onurunu taşıdıklarını vurguladı.

Dünyanın dört bir yanında en temel haklarından mahrum bırakılmış kadınların da ülkelerinde siyasetin ana aktörü konumuna gelmelerini dileyen Emine Erdoğan, "Tarihin her döneminde kadın ve erkeğin beraberce medeniyet kurduğu bir milletin evladı olarak, ilham veren hikayelerimizin dünya ile paylaşılmasını canıgönülden arzu ediyorum. 'Gazi' unvanıyla temayüz eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çatısı altında düzenlenen bu çok değerli organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

"Kadınların söz sahibi olması açısından çok değerli"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı kazandığı 5 Aralık'ın, Cumhuriyet Tarihi'nin dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirerek, "Bu adım, kadınların, kurucusu oldukları ülkenin geleceğine ve gidişatına dair söz sahibi olmaları açısından sembolik olarak çok değerli, oldukça anlamlıdır." diye konuştu.

Göktaş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, sivillerin katledildiğine dikkati çeken Göktaş, "İsrail bu vahşeti dünyanın gözü önünde pervasızca işlerken tüm dünyanın buna sesiz kaldığını" belirtti.

Türkiye'nin, zalimin karşısında durduğunu, mağdurların yanında olduğunu kaydeden Göktaş, "Filistin halkının ilk gün olduğu gibi bugün de sesini dünyaya duyurmak için, var gücümüzle bu zulme son verilmesi için elimizden geleni yapıyoruz." sözlerini sarf etti.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Filistin'de acı çeken, mağdur olan çocukları en kısa sürede Türkiye'ye getirmek için girişimlerde bulunduklarını vurgulayarak, "İnşallah en kısa sürede bu yetim ve öksüz çocukları da mahiyetimizde Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı ancak güçlü kadınlar ile mümkün"

Eski Türk toplumlarından Selçuklulara, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar kadınların, tarihin her döneminde güçlü ve toplumsal hayatın içinde son derece görünür olduğunu dile getiren Göktaş, kadınların, Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen ardından dünyadaki birçok devletten önce, seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini hatırlattı.

Kadınların, karar alma mekanizmalarına katılımının, sadece siyasetle sınırlı olmadığının altını çizen Göktaş, "Türk kadınları, Milli Mücadele'den günümüze kadar toplumsal yaşamın her alanında aktif rol almıştır. Dolayısıyla bu çabanın karşılığı olarak kadınların hak ettikleri pozisyonlarda bulunmaları da toplumsal adaletin bir gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahinur Özdemir Göktaş, 2002'de 24 olan kadın milletvekili sayısının 2023'te 119 olduğuna işaret ederek, "Kadınların parlamentonun yanı sıra parti yönetim kademelerinde, bürokraside, iş dünyasında, akademide, sivil toplumda ve bütün kurumsal yapılanmalarda karar alıcı pozisyonda yer alması, ülkemiz kadınları adına önemli kazanımlardır." görüşünü paylaştı.

Bakan Göktaş, kamuda görev yapan personelin yüzde 42'sinin, üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin yüzde 51'inin, öğretmenlerin yüzde 60'ının, hakimlerin yüzde 46'sının kadınlardan oluştuğunu aktardı.

5 Aralık tarihinin sadece bir kazanım değil, sürekli bir mücadelenin de parçası olduğunu söyleyen Göktaş, gelinen noktada büyük ilerlemeler sağlandığını, bu kazanımların temelinde kayda değer bir mücadele ve birikimin yattığını dile getirdi.

"Kadınların daha güçlü olduğu bir Türkiye'yi emanet edeceğiz"

Kadınların seçme ve seçilme hakkının önüne çıkarılan fiili engellerin bertaraf edilmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetleri zamanında olduğunu ifade eden Göktaş, "Nitekim seçme ve seçilme hakkının tam ve eksiksiz kullanılabilir hale gelmesi ancak başörtüsü yasağının tarihe karışması ile mümkün olmuştur." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hayatın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi için çalıştıklarını anlatarak, genç nesillere, eğitimden istihdama, karar alma mekanizmalarına, katılımdan girişimciliğe kadar kadınların daha güçlü olduğu bir Türkiye'yi emanet edeceklerini vurguladı. Göktaş, "Bu bakışla, aile yapımızı, milli, manevi ve kültürel değerlerimizi koruyarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı ancak güçlü kadınlar ile mümkün. Kadınların, hayatın her alanında daha güçlü ve daha görünür olmaları için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

KEFEK Başkanı Atabek'in konuşması

KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek ise Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını, birçok Avrupa ülkesinden önce elde ettiğini anımsattı.

İlk kadın milletvekillerinin 5. Dönem'de Meclis'e geldiğini belirten Atabek, "Kadınlarımızın siyasal alanda var olmasına imkan veren düzenleme, kadınlarımıza bağışlanmış bir lütuf değildir. Seçme ve seçilme hakkı, Türk kadınının, Milli Mücadele ve kuruluş yıllarında ortaya koyduğu destansı kahramanlığın doğal bir sonucudur." dedi.

Atabek, 1999 seçimlerinde temsil hakkına sahip kadın milletvekillerinin başörtüsüyle yemin edemediğini anlatarak, kadın milletvekillerinin başörtüsüyle yemin edebilmelerinin 16 yıllık mücadele sonucunda, 2015 yılında mümkün olduğunu kaydetti.

Gazze'de yaşananlara da değinen Atabek, İsrail'in aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle hamile kadınların erken doğum yaptığını, bazı kadınların bebeklerini kucaklarına dahi alamadan kaybettiklerini söyledi. Atabek, Filistin'de zulüm gören çocuklar için acil önlem alınması gerektiğine dikkati çekti.

Gazze'de kadın olmanın, kız çocuğu olarak doğmanın zorluğunu hissettiklerini ifade eden Atabek, bunu tüm dünyanın da bir nebze hissetmesi için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde, "Gazze'de Kadın Olmak" başlıklı fotoğraf sergisi düzenleyerek, kadınların acısını gözler önüne sermek istediklerini belirtti.

22. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak da kadın erkek fırsat eşitliğinin önemine işaret ederek, bu eşitliğin ilk önce siyasette olması gerektiğini vurguladı.

Kadınların fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için çocukluklarından başlayarak özgüvenle yetiştirilmesi gerektiğini dile getiren Öztoprak, "Yönetimde kadınların da katılımıyla her şey çok daha güzel olacaktır." sözlerine yer verdi.