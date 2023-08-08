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Gelen fezlekeler arasında Ömer Öcalan, Hakkı Saruhan Oluç ve Salihe Aydeniz'in ikişer dosyası bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurun elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması milli bir zarurettir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurun elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması milli bir zarurettir

Özel, Oluç, Beştaş ve Enginyurt'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

Dosyaların 8'i Yeşil Sol Parti, üçü CHP, ikisi Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), birer tanesi ise İYİ Parti ve DP milletvekiline ait.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş ile Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ait 15 dokunulmaz lık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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