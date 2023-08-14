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Öte yandan, TCDD'nin Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul ve Kocaeli il sınırlarında bulunan iş yerlerinde kaynakçı olarak çalıştırılmak üzere 5 eski hükümlü işçi alınacak.

İşçi alımına ilişkin talepler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde 18 Ağustos tarihine kadar yayınlanacak.

Buna göre, kurumun İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alınacak.

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