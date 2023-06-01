ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TCG Nusret Müze Gemisi, İnebolu Limanı'nda her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle liman ziyaretine devam ediyor.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

TCG Nusret, 20 Haziran'a kadar Marmara ve Karadeniz liman ziyaretlerini sürdürecek.