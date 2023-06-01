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TCG Nusret, 20 Haziran'a kadar Marmara ve Karadeniz liman ziyaretlerini sürdürecek.

ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TCG Nusret Müze Gemisi , İnebolu Limanı' nda her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle liman ziyaretine devam ediyor.

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