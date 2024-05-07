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Bu sıkıntının giderilmesini istediklerini belirten Terim, "İş yerimiz yağış sırasında su altında kalıyor. Rögar giderleri küçük yapıldığı için gelen su taşıyor." dedi.

Vatandaşlar da caddelerdeki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sürücülerin araçlarıyla güçlükle ilerlediği yollarda, Karayolları ve belediye ekipleri tahliye çalışması yürüttü.

Bugün etkisini artıran ve yüksek kesimlerde dolu şeklinde gerçekleşen yağışlar dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerleri su altında kaldı.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak , yaşamı olumsuz etkiledi.

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