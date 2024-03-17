Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Ay, Gür ve Preveze sınıfı olmak üzere 3 sınıftan toplam 12 denizaltı bulunuyor. Bu sayı ile bölgedeki en etkin filolardan biri olma özelliğine sahip donanma, aynı zamanda NATO'nun da bu noktadaki vurucu güçlerinden birini oluşturuyor.

Halihazırda envantere alım süreçleri devam eden TCG Piri Reis filoya dahil olana kadar filonun en modern üyesi olma özelliğini sürdüren TCG Preveze, "Derinliklerin Efsanesi" mottosuyla görevlerini icra ediyor.

TCG Preveze, 62 metre uzunluğa ve 6,2 metre yüksekliğe sahip ve dizel-elektrik sistemiyle çalışıyor. Sahip olduğu 4 adet dizel motorun yanı sıra elektrik bataryalarını da içerisinde barındıran denizaltı, bu sayede daha uzun menzillere yakıt takviyesi yapmadan ulaşabiliyor.

"Her denizaltıcı subayın hayali..."

AA ekibi, Gölcük Donanma Komutanlığında konuşlu TCG Preveze (S-353) denizaltısını ve görevli mürettebatın çalışmalarını görüntüledi.

TCG Preveze Komutanı Deniz Binbaşı Abbas Çolak, her denizaltıcı subayın hayalinin bir gün bir denizaltıya kumanda etmek olduğunu belirterek, "Ben de 15 Ağustos 2023 tarihinde TCG Preveze'nin komutasını devraldım. O günden beri de bu onurlu görevi deruhte etmekteyim." dedi.

Denizaltı komutanı olmaya giden sürecin zorluğuna dikkati çeken Binbaşı Çolak, şöyle devam etti:

"Türk denizaltı filosunda halihazırda 'layn' sistemi diye tabir ettiğimiz, sadece tek bir dal veya alanda yetişmiş değil, denizaltıyı ilgilendiren tüm alanları kapsayan hem makineci subay hem de güverteci subay görevlerini tamamladım. Daha sonra denizaltı başçarkçılığı ve ikinci komutanlık görevlerinde bulundum. Komutan stajını başarıyla tamamlamayı müteakip TCG Preveze Komutanı olarak atandım."

Denizaltı komutanının esas görevinin, denizaltını her an harbe hazır halde tutmak olduğuna vurgu yapan Çolak, personelin eğitimi ve materyal konularında yol gösterici ve denetleyici görevini aktif olarak icra ettiğini anlattı.

Ana görevlerinin, Türkiye'nin çevre denizlerinde deniz alaka ve menfaatlerinin korunmasına yardım maksadıyla her an harbe hazır bulunmak olduğunu dile getiren Çolak, bunun için tek gemi eğitimleri, taktik eğitimler ve tatbikatlara iştirak ettiklerini söyledi.

Binbaşı Çolak, TCG Preveze'nin görev alanlarına ilişkin şunları kaydetti:

"TCG Preveze, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda tevdi edilecek herhangi bir görevi sorunsuz bir şekilde yerine getirmeye muktedirdir. Benim tecrübelerime göre, TCG Preveze, çok sığ sulardan okyanusun derinliklerine, kutup bölgelerinden tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilecek bir denizaltıdır. Sahip olduğu modern milli sensör sistemleri ve milli torpidomuz AKYA'nın ateş gücü ile oldukça caydırıcı bir platformdur."

"Dünyanın en sessiz denizaltıları"

TCG Preveze Başçarkçısı Deniz Yüzbaşı Kaya Samet Sağlam da Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan denizaltıların tekne yapıları ve makine sistemleri olarak benzer özellikler taşıdıkları ancak özellikle elektronik sistemler ve silah yüklerinin, inşa yıllarına göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Tüm denizaltıların limana uğramaksızın 50 gün suyun altında harekat icra edebildiğini kaydeden Yüzbaşı Sağlam, şöyle devam etti:

"Envanterimizde bulunan Ay, Preveze ve Gür sınıfı denizaltıların hareket etmesini sağlayan sistem dizel elektrik sistemidir. Dizel jeneratörler ile elde edilen elektrik enerjisi, gemideki yardımcı sistemlerde kullanılmakta ve pervanenin çevrilmesi için toplam ağırlığı 250 tonu bulan pillerde depolanmaktadır. Pillerde depolanan elektrik enerjisinin azalması halinde denizaltı sualtında, ancak su yüzeyine yakın iken hava ile irtibatı sağlayan şnorkel adı verilen sistemle piller tekrar şarj edilebilmektedir. Dizel elektrikli denizaltılar dünyanın en sessiz denizaltılarıdır."

Yüzbaşı Sağlam, denizaltında emniyet sistemi dendiğinde akla ilk gelenin personel eğitimi olduğuna işaret ederek, "Önce personelin emniyet hususları konusundaki eğitimi detaylı bir şekilde sağlanmakta, bilahare bu eğitim teknik donanım ile birleştirilerek emniyet sistemi oluşturulmaktadır. Gemimizde tüm daireleri 24 saat esasına göre takip eden sistemler mevcuttur." diye konuştu.

"Denizaltıcılık bir meslekten öte, yaşam tarzı"

TCG Preveze Kıdemli Astsubayı Hacı Murat Sever, personelin uzun bir denizaltıcılık kursunu tamamladıktan sonra gemilerde zorlu bir staja çıktığını ve başarılı olanların denizaltıcı brövesi takmaya hak kazandığını söyledi.

Bröve taktıktan sonra da denizaltıda eğitim faaliyetlerinin devam ettiğine aktaran Sever, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün de büyük bir isabetle belirttiği gibi 'Mekteb-i asli kıtadır' sözü bizim de yol göstericimiz olmuştur. Gerek teorik ders ve konferanslar, gerekse cihazları bizzat kullanarak yapılan eğitimlerle personelimizin eğitim seviyesi her zaman yüksek tutulmaktadır." dedi.

Denizaltılarında 40-45 personelin görev yaptığını belirten Sever, uzmanlık alanlarına dayalı bir personel yapısının mevcut olduğu bilgisini verdi.

Kıdemli Astsubay Sever, denizaltıcılığın bir meslekten öte, bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, "Denizaltıcılık, bir insanın hayatında yaşayabileceği tüm duyguları ve hisleri tatmasını sağlar. Onur, cesaret, gurur, kader birliği, yardımlaşma, sadakat, sevinç ve heyecan." ifadelerini kullandı.

AKYA torpidosu ilk kez TCG Preveze'den ateşlendi

Yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN tarafından geliştirilen AKYA ağır torpidosunun 27 Aralık 2023'teki ilk atışı da TCG Preveze denizaltısından yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun TCG Gökova'nın Komuta Merkezinden takip ettiği, AKYA ağır torpidosunun ateşlenerek hedef gemiyi 12 bin yardalık mesafeden tam isabetle vurduğu bu atış sonrasında AKYA torpidosu Deniz Kuvvetleri envanterine dahil edildi.

Öte yandan, Türk denizaltı filosunun modern muharebe sahasının ihtiyaçlarını çağdaş teknolojiler ile gidermesi kapsamında, Preveze sınıfı denizaltılarının modernizasyon faaliyetleri de devam ediyor. TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi MÜREN SYS, Preveze'ye sahada çok büyük imkan ve kabiliyetleri sunuyor.

Ayrıca denizaltında bir çok teknolojik unsur da ASFAT, HAVELSAN ve ASELSAN gibi yerli savunma sanayi firmalarınca modernize edilerek Preveze'nin görevlerini daha etkin şekilde yapmasına destek sağlanıyor.