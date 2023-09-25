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Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL AA- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası (TL) varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

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