BAKÜ (AA) - Toplantıya Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adirbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Cumagulov, Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Aksakalı Oktay Öksüzoğlu ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman katıldı.

Toplantıda, TDT'nin siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, ulaştırma, turizm ve diğer alanlardaki gelecek faaliyetleri ele alındı.

Ayrıca, TDT Aksakallar Konseyi himayesinde Türk dünyasının önde gelen aydınlarının katılımıyla özel bir etkinlik düzenlenmesi, 1926 Bakü Türkoloji Kongresi'nin 100. yıl dönümünün kutlanması ve Ortak Türk Tarihi kitabının hazırlanmasına ilişkin devam eden çalışmalar müzakere edildi.

Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, konuşmasında, Konsey faaliyetlerinin devlet başkanları tarafından takdirle karşılandığını belirtti.

Yıldırım, Aksakallar Konseyinin girişimiyle başlatılan Ortak Türk Alfabesi ve Ortak Türk Tarihi çalışmalarını büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini aktararak, 'Bu projeler, ortak kültürel mirasımızı pekiştirme ve Türk dünyasının zihinsel entegrasyonunu güçlendirme yolunda atılan önemli adımlardır. Türk Akademisi tarafından büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde geniş bir mutabakata varılmıştır. Bu uzlaşı, ortak kültürel kimliğimizin güçlenmesi adına tarihi bir eşiktir.' ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in çağrısıyla 'Türk Devletlerinin Tarihi' üzerine daha kapsamlı araştırmalar yapılmasının da son derece değerli olduğunu vurgulayarak, 'İki ciltlik kapsamlı bir Ortak Türk Tarihi eseri hazırlanacak. Bu eser, Ortak Alfabe üzerinde sağlanan mutabakat temelinde bütün Türk dillerinde yayımlanacaktır.' bilgisini paylaştı.





Muhabir: Ruslan Rehimov