ANKARA AA- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan ile Türkiye arasında elektrik enerjisi ithalat ve ihracat altyapısının oluşturulmasını amaçlayan Türkiye-Azerbaycan Enterkonneksiyonu Projesi kapsamındaki faaliyetlerin, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile AzerEnerji tarafından bugün imzalanacak yol haritasıyla hayata geçirileceğini bildirdi.

Bayraktar, Nahçıvan'da gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye 3. Enerji Forumu'ndaki konuşmasında, bu yol haritasıyla iki ülkenin elektrik alanındaki teknik işbirliği için çok önemli bir adımın atılacağını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan krizler sonrası ülkelerin enerji darboğazıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çeken Bayraktar, enerji piyasalarında yaşanan krize rağmen Azerbaycan ile Türkiye'nin bu alandaki örnek işbirliği sayesinde bu süreçlerden başarılı şekilde geçmeyi başardıklarını anlattı.

"Enerjide büyük bir dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz"

Bayraktar, Türkiye'nin elektrik talebinin son 20 yılda 3 kat arttığını, her yıl ortalama yaklaşık yüzde 4,7 talep artışının gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Enerji politikalarımızı, önümüzdeki süreçte de enerji talebi artmaya devam edecek bir ülkenin enerji talebini karşılamak, enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak ve önümüzdeki 30 yılda yani 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olma hedefleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Enerjide büyük bir dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz. Bununla birlikte başarılı bir enerji dönüşümünün ancak daha duyarlı, daha esnek ve rasyonel politika setleri ve elbette karşılıklı fayda temelinde ikili ve çok taraflı işbirlikleriyle mümkün olabileceğine inanıyoruz."

Türkiye'nin enerji alanında sürdürülebilir ve yeşil gelecek inşa etme konusundaki kararlılığını her fırsatta dile getirdiğine dikkati çeken Bayraktar, enerjinin birçok alanında stratejik hedefler belirlendiğini vurguladı.

Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile yerli ve özellikle yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasının amaçlandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliğinin teşvik edilmesi, nükleer enerjinin enerji miksimize katılması, geçiş yakıtı olarak doğal gaz kullanılması, hidrojen ve depolama teknolojilerine yatırım yapılması ve elbette enerjide dijitalleşmeyi öncelikli konularımız olarak belirledik. Türkiye, 2035 yılına kadar her yıl 5 bin megavat güneş ve rüzgar, toplamda 60 bin megavatlık bir ilave kurulu güce ihtiyaç duyuyor. Toplam 5 bin megavatlık offshore rüzgar ve tüm jeotermal potansiyelimizi de devreye almak istiyoruz. Bunları yapabilmek için mevcut altyapımızı gerek iletim gerek dağıtım seviyesinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Elbette komşularımızla elektrik enterkonneksiyon kapasitemizi artıracak projelerimizi de önceliklendiriyoruz.

Azerbaycan ile Türkiye arasında elektrik enerjisi ithalat ve ihracat altyapısının oluşturulmasını amaçlayan Türkiye-Azerbaycan Enterkonneksiyonu Projesi kapsamındaki faaliyetler, TEİAŞ ve AzerEnerji tarafından bugün imzalanacak bir yol haritasıyla hayata geçirilecek."

Bayraktar, nükleer enerjide konvansiyonel ve büyük ölçekli nükleer santrallerle küçük modüler reaktörlerden oluşan 20 bin megavatlık kurulu güce varmayı hedeflediklerini anlattı.

Kritik mineraller ve kritik madenler konusunda da çalışmaların yapıldığına işaret eden Bayraktar, "Türkiye olarak önümüzdeki dönemde geliştireceğimiz projeler, kuracağımız stratejik işbirliklerinin hem ülkemiz hem küresel enerji dönüşümünde önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. Zengin hidrojen kaynaklarına sahip kardeş ülke Azerbaycan’ın da enerji dönüşümü için benzer hedeflerinin olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kamu ve özel sektörle Azerbaycan'ın yanındayız"

Bayraktar, Nahçıvan'da hayata geçirilmesi planlanan "Yeşil Enerji" konseptinin uygulanmasında Türkiye'nin özel ve kamu desteğiyle Azerbaycan'ın yanında olacağını vurguladı.

Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Petrol ve doğal gaz boru hatlarıyla Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliği, hem de küresel petrol piyasaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir, güçlü iki ortak ülke olarak çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Azerbaycan Enerji Forumu’nun temellerini atarken zamanın koşullarına göre kendini yenileyen ve ülkelerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunan bir platform hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda bugün burada ve dün gerçekleştirilen madencilik ve enerji verimliliği çalışma gruplarını, enerji forumu marjındaki çalışma gruplarına kazandırmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum."