TEKİRDAĞ AA- Yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan denizi, güneşi, sahillerinin yanı sıra tarihi, kültürel değerleri, doğal güzellikleriyle ünlü Tekirdağ, yeni yatırımların ardından bu yıl hedeflerini büyüttü.

Marmara Denizi kıyısında dağ ve deniz manzaraları ile Trakya'nın en etkileyici şehirlerinden Tekirdağ, gastronomi, spor, agro ve doğa turizmi açısından yerli ve yabancı turistlere birçok fırsat sunuyor.

İstanbul'a yakınlık avantaj

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kentte turizm alanlarının genişlediğini ve tesis sayısının hızla arttığını anlattı.

Hacıoğlu, "Özellikle pandemi sonrası oluşan turizm algoritması Tekirdağ için çok müsait, geçen yıl 3 milyon civarında yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan kentimizin bu yıl 5 milyon hedefine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Tekirdağ'ın denizi, dağları, ormanları, yelkeni, sörf, kano turizmi, bungalov tipi evleriyle tam bir agro turizm ve doğa turizmi şehri olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Gastronomiyle desteklendiğinde Tekirdağ son derece güzel bir şehir. Konaklama ve restoran sayımızın her geçen gün artması Tekirdağ'a olan ilginin arttığını gösteriyor. Tekirdağ'ın yakın olması İstanbul'a güzel fırsatlar sunuyor. İstanbul'da bu fırsatları kullanıyor." ifadelerini kullandı.