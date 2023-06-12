TEKİRDAĞ AA- Kentin, Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı ve Tekirdağ soğanı Türk Patent ve Marka Enstitüsünce geçen yıllarda tescillendi.

Kentin meşhur lezzetlerinden bulama, kiraz, nohut çöreği ve kekiğin de tescillenmesi için başvuruda bulunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Başvuruda bulundukları ürünlerin yanı sıra başvuru için çalışmalarını sürdürdükleri ürünler de olduğunu anlatan Hacıoğlu, "Bizim sırada bekleyen kekik, yaklaşık 50 yıldır festivalini yaptığımız kiraz, üzümden yapılan bulama, mayalı nohut hamurundan üretilen nohut çöreğimiz var. Şu anda 4 ürünün başvurusu yapıldı ve süreç devam ediyor. İnşallah bunların coğrafi işaretlerini kısa süre içerisinde alacağız." diye konuştu.

Hacıoğlu, adaçayı, ıhlamur, Şarköy zeytini ve zeytinyağı, ayçiçeği, karpuz, bolet mantarı, manda yoğurdu gibi ürünlere de tescil alma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Coğrafi işaret almış ürünlerin turistlerin daha çok dikkatini çektiğinin, kent ekonomisine bu ürünlerin katma değerinin daha fazla olduğunun altını çizen Hacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık insanlar coğrafi işaretli ürünlere ilgi gösteriyor. Turizmde en önemli gelir alanı gastronomi turizmine dayanıyor. İnsanlar daha çok gastronomiye para harcıyor. Tekirdağ'da deniz turizmi, yamaç paraşütü, kültür turizmi, tarih turizmi var ama en fazla ziyaretçiyi gastronomi üzerine çekiyoruz.

İnsanlar burada Tekirdağ köftesi, Hayrabolu tatlısı, peynir helvası, pabuç köftesi yiyor ve Velimeşe bozasını içiyor. Yeni konseptte coğrafi işaretli ürünlerden oluşan menüler, yerli ve yabancı turistler açısından anlam ifade ediyor bu yüzden amacımız Tekirdağ'ın gastronomisinin bilinirliği ve tanınırlığını Türkiye ve dünya çapında arttırmak."