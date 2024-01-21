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Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların, poyraz etkisini kaybedene kadar limanda bekleyerek ağlarını tamir edeceklerini söyledi.

Kalkan-9 Operasyonu'nda 11 göçmen kaçakçısı ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

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Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

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