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Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte poyrazın cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığını, poyrazın etkisini kaybedene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.

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