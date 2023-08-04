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Sıcaktan etkilenen bazı vatandaşlarda kent merkezinde ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih etti.

Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Dünyanın en yaşlı insanlarından Yezidi Rewşe nine PKK nedeniyle Sincar'daki evine dönemiyor

Dünyanın en yaşlı insanlarından Yezidi Rewşe nine PKK nedeniyle Sincar'daki evine dönemiyor

Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

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