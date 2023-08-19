ANKARA AA- Aksaray Tuz Gölü'nde 22 Ağustos'a kadar devam edecek yarışmada, tasarımdan üretime, entegrasyondan hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu gençler, kendi tasarımı olan roketleri üretip, uçuşunu gerçekleştiriyor.

Avrupa'da ilk, dünyada ikinci olma özelliğine sahip Roket Yarışması, TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN yürütücülüğünde düzenleniyor.

Gençlere uzay teknolojileri alanında deneyim fırsatı sunan Roket Yarışması'nın düzenlendiği alanı ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gençlerle yakından ilgilenerek projeleri hakkında bilgi aldı.

Roket atışlarını da gençlerle izleyen Görgün, gençlerin bu heyecanına ortak oldu.

TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen yarışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan SSB Başkanı Görgün, şunları kaydetti:

“Gençlerimiz kendilerine sunulan bu platformlarla, bu yarışma ortamlarıyla üniversitelerde edindikleri teorik ve pratik bilgileri biraz daha gerçek yaşantıya yaklaşan çalışmalarla sunmaya çalışıyorlar. Mühendislik faaliyeti gösteren firmalarımız için de bu arkadaşlarımızın böyle yetişmiş olması önemli bir avantaj. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişerek hem bizim üniversitelerimizde hem de teknoloji firmalarımızda yer almalarını bekliyoruz.”

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında ilki 2018'de gerçekleştirilen Roket Yarışması'na gençlerin ilgisi her geçen yıl devam ederken, farklı alanlardaki fen ve mühendislik bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık işlemleri, süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretim ve entegrasyonunu başarıyor.

Roket Yarışması 5 farklı kategoride düzenleniyor

TEKNOFEST 2023 kapsamında yine en dikkat çekici yarışmalar arasında olan Roket Yarışması, bu yıl Lise (4 bin feet), Orta İrtifa (8 bin feet), Yüksek İrtifa (18 bin feet) ve Zorlu Görev (7 bin 500 feet) olmak üzere dört farklı kategoride düzenleniyor. Her yıl başvuru sayısının arttığı Roket Yarışması'na bu yıl 1098 takım başvurdu ve 64 takımla 612 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı.

Gençlere eşsiz teknoloji serüveninin yanı sıra havacılık kariyerinde önemli bir adım, ekip ruhu ve takım olabilmenin kazanımlarını da yaşatan yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerle mezunlar katılıyor. TEKNOFEST 2023 kapsamında ödüllerin katlandığı Roket Yarışması'nda bu yıl toplam ödül 1 milyon 140 bin lira olarak belirlendi.