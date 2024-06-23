İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı, ABD'de düzenlenen roket yarışması "Spaceport America Cup'24"ten birincilik ödülüyle döndü.

İlim Yayma Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2018 yılında Vefa Yurdu'nda kurulan ve adını bu yurttan alan İTÜ Vefa Havacılık ekibinin, ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük roket mühendisliği yarışması "Spaceport America Cup'24"te Türkiye'yi temsil ederek dünya şampiyonu olduğu bildirilerek, "Mutluyuz, gururluyuz. Tüm öğrencelerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakan Kacır'dan tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin roketçilerinin şampiyon olduğunu belirterek, "İTÜ Vefa Takımı, ABD'de düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10 bin feet kategorisinde 1. oldu. Princeton, Stanford, George Washington üniversiteleri gibi okulları geride bırakan İTÜ Vefa Takımı'nı yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuya ilişkin paylaşımında, "TEKNOFEST kuşağı Milli Teknoloji Hamlesi ile potansiyelini gerçekleştirmeye, başarısıyla ismini tarihe yazdırmaya devam ediyor. Başarılarıyla bizleri gururlandıran genç kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayraktar da tebrik etti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nı tebrik ederek, "Efsanesiniz. Tebrikler... Köklerden göklere. TEKNOFEST kuşağı." paylaşımında bulundu.