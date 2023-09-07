EDİRNE AA- Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri öğrencileri Umut Alp, İsmail Baran Köroğlu ve Ali Tuna Oral, koordinatör öğretmenleri Belkıs Mıhçı eşliğinde Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te katılmaya hak kazandı.

Deneyap Kart Robolig Yarışması İlkokul-Ortaokul kategorisinde 20 takım arasında yarışan "Robokod" takımı, başarılı projeleriyle birinci olarak 30 bin liralık ödülün sahibi oldu.

TED Edirne Koleji Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni ve Deneyap atölye eğitmeni Belkıs Mıhçı, öğrencilerinin TEKNOFEST'e iyi bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Sel sularının dere yataklarında yükseldiğinde bu artışı koordinasyon merkezine bildiren bir erken uyarı sistemi tasarlandığını belirten Mıhçı, "Bu sayede oluşabilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Projede dere yatağına yerleştirilen bir sensör bulunuyor. Su yükseldikçe, sensör suyun hangi seviyede olduğunu ölçüyor ve bilgisini iletiyor. Aynı zamanda bir yağmur sensörü var. Tüm sonuçlar merkeze gönderiliyor." dedi.

Takım kaptanı ve TED Edirne Koleji öğrencisi Umut Alp ise projeyi geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Edirne'de ve Türkiye'nin diğer kentlerinde sellerin kayıplara neden olduğunu ve bunun için bir proje hazırladıklarını anlatan Alp, "Erken uyarı sistemiyle nehir ve dere yataklarındaki hızlı yükselişten çevrede yaşayanların haberi oluyor. Projemize sesli, konuşan bir uyarı eklemek istiyoruz. Bu planlarımız arasında. Şu anda sadece uyarı sesi veriyor sistem." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ruşen Erkut Ortaokulu öğrencisi İsmail Baran Köroğlu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Ali Tuna Oral da birinci oldukları için çok mutlu olduklarını, projelerini geliştirerek yeni yarışmalara katılmak istediklerini belirtti.