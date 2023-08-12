Haber: Mert Osman Erman

Depoları dolduran ve YZ sistemlerini çalıştıran bilgisayarlarla ilişkilendirilen emisyonlar hakkında endişeler dile getirilmişti.

IBM, prototipinin akıllı telefonlar için daha verimli, daha az enerji tüketen bataryaların olduğu YZ çiplerine yol açabileceğini söyledi.

Bunun verimliliği, insan beynindeki bağlantılara benzer şekilde çalışan bileşenlere dayanıyor, dedi.

IBM araştırma laboratuvarında çalışan bilim insanı Thanos Vasilopoulos, "insan beyni, az enerji tüketerek dikkate değer bir performans elde edebilirken" diye açıkladı ve bu, "yüksek ve daha karmaşık iş yüklerinin, düşük güçlü veya batarya kısıtlı ortamlarda" yürütülebileceği anlamına gelir, örneğin, otomobiller, mobil telefonlar ve kameralar.

"Ayrıca, bulut sağlayıcıları bu çipleri kullanarak enerji maliyetlerini ve karbon ayak izlerini azaltabilirler" diye ekledi.

'Dijitalden analoga'

Çoğu çip dijitaldir, yani bilgiyi 0 ve 1 olarak depolar, ancak yeni çip, anolog ve bir dizi sayıyı depolayabilen memristör [bellek dirençleri] adlı bileşenleri kullanır.

Dijital ve analog arasındaki farkı bir ışık anahtarı ile bir aydınlatma düğmesi arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz.

İnsan beyni analogdur ve memristörlerin çalışma şekli, beynin sinapslarının çalışma şekline benzer.

Surrey Üniversitesi'nden Profesör Ferrante Neri, memristörlerin, beyin işlevini taklit eden doğadan esinlenmiş hesaplama kavramlarına girdiğini açıklar.

Bir memristör, biyolojik bir sistemdeki sinaps gibi elektriksel geçmişini "hatırlayabilir".

"Bağlantılı memristörler, biyolojik bir beyini andıran bir ağ oluşturabilir" dedi.

Bu teknolojiyi kullanan çiplerin geleceği konusunda temkinli bir iyimserlik sergiledi: "Bu ilerlemeler, yakın gelecekte beyin benzeri çiplerin ortaya çıkmasına tanık olabileceğimizi gösteriyor."

Ancak memristör tabanlı bir bilgisayar geliştirmenin basit bir görev olmadığını ve yaygın benimsenme için bir dizi zorluk olacağını, bunların arasında malzeme maliyetleri ve üretim zorluklarının da bulunduğunu uyardı.

Bu bileşenleri kullanmak yeni çipi daha enerji verimli hale getiriyor ancak yeni çipin aynı zamanda dijital bileşenleri de bulunuyor.

Bu, çipi mevcut YZ sistemlerine entegre etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Çoğu telefon artık işlemeyi kolaylaştırmak için YZ çiplerine sahiptir. Örneğin, iPhone'un bir "sinir motoru" olan bir çipi bulunur.

IBM gelecekte telefon ve otomobillerdeki çiplerin daha verimli olabileceğini, daha uzun pil ömrü ve yeni uygulamalar vaat ettiğini umuyor.

Sonunda, IBM'in prototip gibi çipleri, güçlü YZ sistemlerini çalıştıran bilgisayarların çiplerini değiştirirse, çok fazla enerji tasarrufu yapmaya yardımcı olabilirler.

Aynı zamanda güç açısından aç olan veri merkezlerini soğutmak için gereken suyu da azaltabilirler. Veri merkezleri çalışmaya devam etmek için büyük miktarda elektriğe ihtiyaç duyar - büyük bir tesis, orta büyüklükte bir kasaba kadar elektrik tüketir.

Bath Üniversitesi'nden Bilgi Teknolojisi Profesörü James Davenport, IBM'in bulgularının "potansiyel olarak ilginç" olduğunu ancak çipin soruna "kolayca çözülebilen" bir çözüm olmadığını, daha çok "bir ilk adım gibi" olduğunu söyledi.