DUBAI (AA) - Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen GITEX Global, biyoteknolojiden yapay zekaya, kuantum bilişimden veri merkezlerine kadar geleceği şekillendirecek kritik teknolojilere odaklanıyor.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. Bunların arasında Google, Huawei, IBM, Microsoft gibi küresel teknoloji devleri de yer alıyor. Etkinlikte 40'tan fazla 'unicorn' (değerlemesi 1 milyar doların üzerinde olan girişim şirketi) yer alıyor.

Büyük şirketlerin yanı sıra 2 bin startupa da ev sahipliği yapan etkinlikte, alanında uzman birçok isim konuşmacı olarak bulunuyor. OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman da etkinlikte çevrim içi bir konuşma gerçekleştirecek.

50'den fazla Türk şirketi teknolojilerini sergiliyor

Katılımcıların yüzde 80'inin Birleşik Arap Emirlikleri harici ülkelerden olduğu fuar, uluslararası çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Birçok ülkenin pavilyonlarıyla yer aldığı fuarda, Türkiye'nin de pavilyonu bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, GITEX Global'e ilk kez 'Turcorn-Invest in Türkiye' modeliyle oluşturulan ortak pavilyonla katılım sağlıyor. Ortak katılım, Türkiye'nin yenilikçi ve teknoloji odaklı yüzünü uluslararası arenada güçlendirmeyi, yerli girişimlerin uluslararası yatırım, ortaklık ve ticarileşme fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Fuarda siber güvenlikten finans teknolojilerine, yapay zekadan robotiğe kadar çeşitli alanlardaki 50'den fazla yerli şirket teknolojilerini sergiliyor.

GITEX Global, 17 Ekim Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye'nin BAE Büyükelçisi Göktaş, GITEX Global'de Türkiye standını ziyaret etti

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Dubai'de düzenlenen, dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global 2025'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin, 'Turcorn-Invest in Türkiye' modeliyle oluşturduğu ortak pavilyonu ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Göktaş, fuarın alanında dünyada ilk üçe girdiğini, Türk girişimcilerin dünyayla irtibatlandırılması açısından çok değerli olduğunu söyledi.

'Turcorn Lounge' kapsamında firmaların burada da varlık göstermelerinden gurur duyduklarını dile getiren Göktaş, 'Fuarda, 7 bine yakın katılımcı var. Bu katılım, Türkiye'nin girişimci ruhunun, teknolojik alanda da artık küresel ölçekte varlık gösterdiğinin somut bir göstergesi. İnşallah buradaki katılım, verimli işbirliklerine, küresel hikayelere vesile olur. Bu fuar, Paris ve benzeri yerlerde yapılanların neredeyse 3 katı büyüklüğünde.' diye konuştu.

Göktaş, fuarda 'Turcorn Lounge' konseptini çok çekici bulduğuna değinerek, ziyaretçilerin Türkiye'de hissetmelerini de sağlayan bir mekan yapıldığını ifade etti. Stantlar yerine bir alan ayrılarak, Türk mutfağından bazı ikramlarla, yatırımcıların ağırlandığını aktaran Göktaş, aynı zamanda girişimcilerin, her gün belirli saatlerle ekran önünde kendilerini tanıtan sunumlar yapabildiğini anlattı.

Türkiye ve BAE işbirliği potansiyeli

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin, yatırımlar açısından çok önemli potansiyeller barındırdığının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

'BAE, bölgede ilgi odağı olmayı başarabilmiş ve sermayesi son derece güçlü bir ülke. Fakat insan kaynakları açısından Türkiye'nin avantajlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye ve BAE arasındaki işbirliğinin, çok daha verimli ve kazançlı işler yapmak için vesile teşkil edeceğini, her iki taraf da biliyor. Bu nedenle özellikle son 3 yıldır, ilişkilerimizde belirgin bir artış söz konusu. Sadece Türkiye ve BAE arasında ikili bir işbirliği değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerde de işbirliği açısından önemli görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda, bunların somut bir şekilde sahaya da yansıyacağına inanıyorum ve her iki ülkenin refahına olumlu bir şekilde katkı sunacağını düşünüyorum. Buradaki katılımcı arkadaşlara verimli görüşmeler yapmalarını ve buradan da yeni başarı hikayelerinin doğmasını ümit ediyorum.'





Muhabir: Tolga Yanık,Zeynep Duyar