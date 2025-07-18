Bugün, doğalgazlı ve biyogazlı jeneratör setleri, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, mobil aydınlatma kuleleri, hibrit jeneratör setleri, mikrogrid sistemleri ve taşınabilir güç istasyonları gibi geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerine kesintisiz enerji sağlamaktadır.

Teksan ile Güvenilir ve Yüksek Verimli Dizel Jeneratör Çözümleri

Teksan, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu dizel jeneratör modelleriyle sektörde öne çıkmaktadır. Yüksek performanslı motorları, uzun ömürlü tasarımları ve enerji verimliliği sayesinde endüstriyel tesislerden hastanelere, inşaat sahalarından telekomünikasyon sektörüne kadar birçok alanda güvenilir çözümler sunar.

Kocaeli ve İstanbul’daki modern fabrikalarında yıllık 15 bin adet üretim kapasitesine sahip olan Teksan, ürünlerini 140’tan fazla ülkede müşterileriyle buluşturmaktadır. Kalite standartlarını sürekli geliştiren şirket, uluslararası projelerde tercih edilen bir marka olarak dünya çapında tanınmaktadır.

Sürdürülebilir ve İnovatif Enerji Sistemleri

Teksan, enerji sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırımlar yapmaktadır. Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleriyle enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkaran şirket, çevre dostu çözümleriyle de öne çıkmaktadır. Biyogazlı jeneratör setleri ve hibrit enerji sistemleri sayesinde karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktadır.

Ayrıca, mobil aydınlatma kuleleri ve taşınabilir güç istasyonları gibi pratik çözümlerle acil durumlarda ve geçici enerji ihtiyaçlarında hızlı ve etkili destek sağlamaktadır.

7/24 Satış Sonrası Desteği ile Kesintisiz Hizmet

Teksan, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için satış sonrası hizmetlerine büyük önem vermektedir. Uzman teknik kadrosuyla 7/24 destek sunan şirket, dünya genelindeki geniş servis ağıyla hızlı müdahale imkanı sağlamaktadır.

Enerji ihtiyaçlarınız için güvenilir, verimli ve yenilikçi çözümler arıyorsanız, Teksan’ın geniş ürün yelpazesini inceleyebilir, uzman ekibinden destek alabilirsiniz. Türkiye’nin ve dünyanın enerji ihtiyacına yön veren Teksan, sizler için en doğru çözümleri sunmaya devam etmektedir.