Kılıç, dolandırıcıların, tüketicilerin bilgisizliğinden yararlanarak, kişisel bilgileri ele geçirme amacıyla internet, telefon ve SMS gibi iletişim yollarını kullandıklarını, sahte ödül bildirimleri, sahte banka mesajları, kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve sahte çekiliş içerikli mesajlar gönderdiklerini dile getirdi.

Dolandırıcıların, bu mesajları kullanarak, gerçek görünümlü sahte banka web sitelerini taklit ettiklerini ifade eden Kılıç, "kredi kartı bilgilerinin güncellenmesi", "kredi kartı aidatının iade edilmek istenmesi" gibi ifadelerle tüketicileri yanıltmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kılıç, tüketicilerin, bankacılıkla ilgili söz konusu ifadelere kanmadıkları durumlarda "Ödül kazandınız, ödülünüzü almak için … tıklayın." içerikli mesajlar yollandığını ya da tanınmış markaların web siteleri taklit edilerek bazı teknoloji ürünlerinin piyasa fiyatının çok altında satılmaya çalışıldığını kaydetti.

Kılıç, söz konusu ürünün alınması için tüketiciden bazı hesaplara para yatırılmasının istenmesi, telefonlara zararlı yazılımlar içeren bağlantılar yollanarak kişisel bilgilerin çalınması veya finansal zarar verilmesinin de dolandırıcıların yöntemleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Bu tür dolandırıcılıklara karşı tüketicilere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Kılıç, "Bilinmeyen veya şüpheli kaynaktan gelen bağlantıları asla açmasınlar. Kişisel veya finansal bilgileri paylaşmadan önce her zaman güvendikleri kaynaklardan doğrulasınlar. Eğer bir kuruluşun gerçekten mesaj gönderdiğinden emin değillerse, o kuruluşun resmi web sitesine veya doğrudan müşteri hizmetlerine başvurarak doğrulama yapsınlar." dedi.

"Ödül bildirimlerine veya tekliflere şüpheyle bakılmalı"

Kılıç, özellikle, tanımayan birinden gelen ödül bildirimlerine veya tekliflere de şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirterek, telefon numarası, kimlik veya finansal bilgiler gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması uyarısında bulundu.

Dolandırıcılığın önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması için şüpheli SMS'lerin dikkatlice incelenmesi ve bu kapsamda herhangi mesaj görüldüğünde doğrudan ilgili kuruluşla iletişime geçilmesi gerektiğini anlatan Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Akıllı telefonunuzun SMS uygulamasında bulunan 'spam filtreleri'ni etkinleştirin. Bu filtreler, bilinen spam numaralarından gelen mesajları otomatik olarak sınıflandırabilir veya engelleyebilir. Aldığınız mesajdan şüphe duyduğunuzda, durumu telekomünikasyon sağlayıcınıza veya dolandırıcılığı rapor etmek için resmi kurumlara bildirin. Bu, diğer insanları korumak ve dolandırıcılığın önüne geçmek için önemlidir."

"Telefon dolandırıcılığı, hizmet alınan telekomünikasyon sağlayıcısına bildirilmeli"

Vatandaşların, tuzağa düşmeleri halinde, öncelikle en yakın Cumhuriyet Savcılığına başvurmaları, dolandırıcılığa ilişkin dilekçe vermeleri gerektiğini dile getiren Kılıç, bu bildirim yapılırken olayın ayrıntılarını mümkün olduğunca açık şekilde belirtmenin ve varsa kanıtın dilekçe ekinde sunmanın dolandırıcılığın soruşturulmasına önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

Kılıç, telefon dolandırıcılığının hizmet alınan telekomünikasyon sağlayıcısına bildirilmesi uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Telekomünikasyon hizmet sağlayıcınıza dolandırıldığınızı bildirerek, spam veya dolandırıcılık girişimlerini takip etme ve önleme alınması konusunda yapılan çalışmalara yardımcı olursunuz. Telekomünikasyon hizmetlerinde yaşanan sorunları inceleyen ve gerektiğinde müdahale etme yetkisi olan kurum olması nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulabilirsiniz."

Dolandırıcılık sonucunda maddi kayıp yaşandıysa veya dolandırıcılık girişimi ciddi tehdit oluşturuyorsa emniyet birimlerine de başvurulabileceğini anlatan Kılıç, dolandırıcılık girişimi banka, finans kuruluşu veya başka ticari kuruluş ismi kullanılarak gerçekleştiyse, adı geçen kuruma da başvurularak önlem almalarının sağlanabileceğini sözlerine ekledi.